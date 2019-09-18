Що найчастіше заважає заснути

Проблеми зі сном можуть повністю руйнувати життя та здоров'я. Безсоння потрібно лікувати та уникати речей, які заважають вашому сну.

Проблеми зі сном можна розділити на дві великі групи.

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Епізодичні порушення сну: знайомі всім, кому час від часу буває складно заснути. Причини таких проблем пов'язані не зі станом здоров'я людини, а з зовнішніми факторами: від занепокоєння перед іспитом до незручного матраца або появи немовляти в родині.

Розлади сну – це безсоння, сонне апное, синдром неспокійних ніг, нарколепсії та інші проблеми зі сном, якими люди страждають довгі місяці або навіть роки. Причини поганого сну пов'язані зі станом здоров'я людини – справа може бути як у фізичних, так і в психічних порушеннях.

Що заважає заснути?

Тривога. Вміння робити несприятливі прогнози на майбутнє дозволило людству вижити. Але якщо ми турбуємося, лежачи в ліжку, то занадто сильно збуджуємося – а це несумісно зі здоровим сном.

Світло. У ліжко нас вкладає мелатонін – гормон, який відповідає за роботу біологічного годинника. Мелатонін виробляється в мозку, коли стає темно. Якщо на сітківку ока потрапляє занадто багато світла, мозок "не вірить", що прийшла ніч, відмовляється виробляти мелатонін, і заснути стає складно.



В спальній кімнаті має бути темно

Шум. ВООЗ вважає, що рівень нічного шуму в містах не повинен перевищувати 40 дБ – це звуки тихої вулиці в житловому районі. Люди, які сплять при більшому рівні шуму протягом року, можуть надалі зіткнутися з порушеннями сну – наприклад, з безсонням.

Спека. Коли людина засинає, температура його тіла поступово знижується – це нормальний фізіологічний процес. Якщо температура в кімнаті вище 16-19 °С, "холонути" і заснути важче.

Ситна вечеря. Є дані, що калорійна вечеря за півгодини-годину до сну заважає швидко заснути. А ось якщо повечеряти за 4 години до сну, заснути, навпаки, буде простіше. Дослідники припускають, що затримка засипання може бути пов'язана з тяжкістю в шлунку.

Алкогольні напої. Дослідження показують, що банку пива або пара келихів вина на ніч майже не впливають на сон. Якщо випити більше, заснути вийде навіть швидше. Але якість сну буде поганою, тому що в другій половині ночі організму буде не до відпочинку – доведеться кинути всі сили на нейтралізацію алкоголю.

Напої з кофеїном. За регуляцію сну і появу почуття втоми відповідає аденозин. Кофеїн блокує рецептори мозку, з якими зв'язується аденозин. На цьому заснований тонізуючий ефект від кави. Хоча дані щодо впливу кави на сон суперечливі, якщо за півгодини-годину до сну випити 2-3 чашки кави – швидко заснути точно не вийде.

А ось звинувачувати в поганому засипанні денний сон і заняття фізкультурою ввечері не варто. Дослідження показують, що деяким людям ці дії дійсно заважають заснути, а комусь, навпаки, допомагають.

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