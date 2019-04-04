Що не можна їсти алергікам весною: перелік продуктів
У період цвітіння в алергіків загострюється перебіг хвороби. Тому окрім профілактики самої хвороби необхідно дотримуватися певного раціону.
Алерголог-імунолог Ольга Жоголева зазначає, що при алергії на пилок берези з'являється непереносимість яблук і моркви. Це виникає через реакцію організму.
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Виявляється, що для клітин імунної системи деякі харчі виглядають однаково з пилком рослин. Пов'язано це з тим, що деякі білки пилку схожі з білками їжі за своєю структурою.
На рівні молекул клітини імунної системи не розрізняють, наприклад, пилок вільхи це або фундук, і намагаються боротися з ними однаково.
Іноді алергічна реакція виникає тільки в місці контакту:
1) Пилок в носі викликає нежить;
2) Пилок на шкірі викликає кропивницю;
3) Їжа в роті викликає свербіж і першіння, набряк слизової оболонки
Іноді (частіше при більш тривалому стажі алергії) різні подразники викликають одні й ті ж симптоми.
Наприклад, і з'їдене яблуко, і прогулянка по городу викликають закладеність носа.
Що не можна їсти при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини:
– Свіжі продукти:
• яблука
• груші
• вишню
• черешню
• Сливу і чорнослив
• Абрикос і курагу
• полуницю
• селера
• петрушку
• морква
Що не можна їсти при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини
– В будь-якому вигляді:
• горіхи
• мед
• Молода картопля
При алергії на пилок лугових трав потрібно виключити:
• злакові (жито, пшениця, ячмінь, овес)
• каву
• какао
• мед
При алергії на пилок бур'янів потрібно виключити:
• мед
• диню
• кавун
• насіння, халву, соняшникова олія
• гірчицю, майонез
• кабачки
• баклажани
При алергії на пилок бур'янів потрібно виключити баклажани
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