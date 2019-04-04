Що не можна їсти алергікам весною: перелік продуктів

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Що не можна їсти алергікам весною: перелік продуктів

У період цвітіння в алергіків загострюється перебіг хвороби. Тому окрім профілактики самої хвороби необхідно дотримуватися певного раціону.

Алерголог-імунолог Ольга Жоголева зазначає, що при алергії на пилок берези з'являється непереносимість яблук і моркви. Це виникає через реакцію організму.

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Виявляється, що для клітин імунної системи деякі харчі виглядають однаково з пилком рослин. Пов'язано це з тим, що деякі білки пилку схожі з білками їжі за своєю структурою.

На рівні молекул клітини імунної системи не розрізняють, наприклад, пилок вільхи це або фундук, і намагаються боротися з ними однаково.

Іноді алергічна реакція виникає тільки в місці контакту:

1) Пилок в носі викликає нежить;

2) Пилок на шкірі викликає кропивницю;

3) Їжа в роті викликає свербіж і першіння, набряк слизової оболонки

Іноді (частіше при більш тривалому стажі алергії) різні подразники викликають одні й ті ж симптоми.
Наприклад, і з'їдене яблуко, і прогулянка по городу викликають закладеність носа.

Що не можна їсти при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини:

– Свіжі продукти:

• яблука
• груші
• вишню
• черешню
• Сливу і чорнослив
• Абрикос і курагу
• полуницю
• селера
• петрушку
• морква

Що не можна їсти при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини
Що не можна їсти при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини

– В будь-якому вигляді:

• горіхи
• мед
• Молода картопля

При алергії на пилок лугових трав потрібно виключити:

• злакові (жито, пшениця, ячмінь, овес)
• каву
• какао
• мед

При алергії на пилок бур'янів потрібно виключити:

• мед
• диню
• кавун
• насіння, халву, соняшникова олія
• гірчицю, майонез
• кабачки
• баклажани

При алергії на пилок бур'янів потрібно виключити баклажани
При алергії на пилок бур'янів потрібно виключити баклажани

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Алергія
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