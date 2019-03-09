Що потрібно і не потрібно робити при опіках

370 Читать новость на русском
Що робити при опіках
Що робити при опіках / pixabay.com

Ваше головне завдання при опіках — охолоджувати і зволожувати місце ураження. Те саме робить наш організм, коли на опіковій поверхні виділяється рідина.

Для зволоження і охолодження існує безліч спеціальних опікових гелів та опікових пов’язок. Ці пов’язки, або гелі потрібно нанести на уражену ділянку, і больовий синдром одразу зменшиться чи навіть зовсім зникне, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.

Читайте також: Як зупинити кровотечу та надати першу допомогу

Якщо ж у вас під рукою не опинилося нічого з вищеперерахованого, просто охолоджуйте і змочуйте рану: тримайте під проточною водою, накладіть на уражену поверхню мокру пов’язку, стежте, щоб компрес залишався холодним, періодично поливайте його прохолодною водою, фізіологічним розчином або хлоргексидином.

Пов’язку краще накласти зі спеціальної опікової серветки – вона не прилипає до рани. Якщо ж опіки були отримані внаслідок пожежі, пацієнта необхідно госпіталізувати 100%, адже до його опіків одразу ж можна додати отруєння вуглекислим газом і опік верхніх дихальних шляхів. 

Забороняється:

1. Змащувати уражену ділянку мазями, кремами або жиром.

2. Проколювати або розкривати міхури, що утворилися на шкірі.

3. Охолоджувати уражену ділянку крижаною водою або льодом.

4. Знімати з пацієнта одяг.

Запам'ятайте: при опіках великих діланок тіла, а також при глибоких опіках обов'язкова госпіталізація.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні
23822
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 580
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
782
Як вилікувати захворювання спини без ліків
5 березня 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
Олександр Бевза 2199
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 1896
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3541
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук