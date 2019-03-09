Що потрібно і не потрібно робити при опіках

Ваше головне завдання при опіках — охолоджувати і зволожувати місце ураження. Те саме робить наш організм, коли на опіковій поверхні виділяється рідина.

Для зволоження і охолодження існує безліч спеціальних опікових гелів та опікових пов’язок. Ці пов’язки, або гелі потрібно нанести на уражену ділянку, і больовий синдром одразу зменшиться чи навіть зовсім зникне, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.

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Якщо ж у вас під рукою не опинилося нічого з вищеперерахованого, просто охолоджуйте і змочуйте рану: тримайте під проточною водою, накладіть на уражену поверхню мокру пов’язку, стежте, щоб компрес залишався холодним, періодично поливайте його прохолодною водою, фізіологічним розчином або хлоргексидином.

Пов’язку краще накласти зі спеціальної опікової серветки – вона не прилипає до рани. Якщо ж опіки були отримані внаслідок пожежі, пацієнта необхідно госпіталізувати 100%, адже до його опіків одразу ж можна додати отруєння вуглекислим газом і опік верхніх дихальних шляхів.

Забороняється:

1. Змащувати уражену ділянку мазями, кремами або жиром.

2. Проколювати або розкривати міхури, що утворилися на шкірі.

3. Охолоджувати уражену ділянку крижаною водою або льодом.

4. Знімати з пацієнта одяг.

Запам'ятайте: при опіках великих діланок тіла, а також при глибоких опіках обов'язкова госпіталізація.

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