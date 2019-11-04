Що потрібно знати про коров'яче молоко – пояснення лікаря

Чи провокують молочні продукти проблеми з кишківником, з якого віку можна давати дітям коров'яче молоко та як правильно його вибрати.

Щодо вживання молочних продуктів є багато міфів та суперечок. Лікарка Діана Крилова відповіла на найпоширеніші запитання, які стосуються молочних продуктів.

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З якого віку можна вживати коров’яче молоко

До 1️ року Всесвітня організація здоров’я та Американська асоціація педіатрів НЕ рекомендує вживати коров’яче молоко.

Після 1 року дозволено вводити коров’яче молоко, але важливо, щоб це було поступово.

Чи правда, що дитина втрачає поживні речовини, не вживаючи молоко

На допомогу прийде:

грудне молочко;

молочна суміш, збагачена Fe та Са;

з 4-6 місяців вводимо потрошку прикорм, який має корисні нутрієнти.



Діти можуть пити коров'яче молоко після 1 року

Чи можна дитині давати кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти МОЖНА давати дитині з 6 місяців.

Яке молоко вибрати

Краще — ультрапастеризоване молоко.

Домашнє цільне молоко може містити патогенні бактерії: ви не можете на 100% бути впевнені у правильному зберіганні та транспортуванні продукту; людина, швидше за все, доїла корівку руками.

Чи термічна обробка знижує корисні нутрієнти молока

Дослідження свідчать, що пастеризація суттєво не впливає на цінність молока. Вона просто знищує бактерії, щоб зробити молоко безпечним.

Чи містяться в молоці антибіотики

Так, в молоці є незначна кількість антибіотику.

По-перше, для того, щоб продукт довше зберігався.

По-друге, деяких тварин могли лікувати а/б, але після відміни препарату повинен пройти певний час, щоб а/б максимально вивівся.

Важливо розуміти, що перед продажем кожен продукт проходить контроль якості. І якщо є порушення в будь-якому параметрі, в тому числі стосовно кількості а/б, виробник несе великі фінансові втрати.



Молочні продукти часто пов'язують з появою акне

Чи провокують молочні продути акне

Згідно з висновками Американської академії дерматології — немає перевірених даних, що молочні продукти чи дієтичні звички збільшують ризик розвитку акне.

Але, якщо у вас є алергія на білок коров’ячого молока чи генетична схильність до не розщеплення певних білків — висипання можуть виникати.