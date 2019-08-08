Що потрібно зробити після сексу

Тривалі ніжності в ліжку після сексу можуть бути шкідливими для вашого здоров'я. Тіло людини перенесло неабияке фізичне навантаження і якщо не вжити кількох запобіжних заходів, можна стикнутись з інфекціями сечостатевих шляхів.

Під час сексу бактерії проникають до піхви – до вологого та теплого місця – до місця з найкращими умовами для розмноження та росту, зазначає лікар акушер-гінеколог Юлія Шпакевич.

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Відвідини ванної кімнати протягом 30 хв після сексу може вберегти здоров'я жінки від проблем.

1. Піти в душ

Лобкове волосся, змазка (неважливо, фізіологічні виділення чи штучні лубриканти), еякулят і т.д. – все це сприяє розмноженню непотрібної флори на геніталіях. І саме душ, а не гаряча ванна, неабияк допоможуть в цьому питанні.

Прийняття гарячої ванни стимулює розширення судин в тілі (піхва – не виключення!), таким чином, тільки сприяє потраплянню інфекції.

Найкращим помічником при прийомі душу після сексу є звичайна тепла вода, яка використовується тільки назовні. Лікар не радить потрібно робити інтенсивну чистку всередині. Це тільки сприяє подразненню та поширенню інфекції. Варто забути про серветки для інтимної гігієни. Піхва має здатність самоочищуватись. Жіночий орган має свій рівень pH, який при внутрішньому використанні деяких інтимних засобів гігієни може змінюватись та знову сприяти розвитку проблем.

2. Добре витертися полотенцем

Вагінальна інфекція любить теплі, зволожені локації, тому піхва має залишатись сухою. Це ще одна причина, чому не радять носити синтетичну та дуже щільну білизну.

3. Звільнити сечовий міхур

Під час сексу бактерії можуть потрапити в сечівник – орган, який виводить сечу назовні. Це надалі може призвести до розвитку інфекцій сечовидільних шляхів. Коли ви ходите в туалет, ви вивільняєте ці мікроби назовні.

4. Випити склянку води

Секс – це ще та фізична активність, тому було б чудово зберігати правильний водний баланс. Також це допоможе надалі вимити непотрібні мікроби зі сечостатевої системи.

5. Правильно перекусити

Грецький йогурт, кефір, темний шоколад, комбуча – ферментовані пробіотичні продукти, тобто, це продукти, які допоможуть заселити флору правильними бактеріями, а це у свою чергу, зміцнить опірність вашого організму до інфекції.



Після сексу перекусіть грецьким йогуртом

6. Не одягати нейлонову та поліестерову білизну

Після сексу і душу найкращою порадою буде змінити білизну. Замініть сексуальність комфортом. Нейлон та поліестер – це шлях до вагінальної інфекції. Тканина, що не дихає, стимулює швидке розмноження бактерій.

7. Вимити аксесуари

Якщо ви використовували будь-які іграшки під час сексу, їх також потрібно очистити, щоб запобігти розповсюдженню мікроорганізмів.

Багато силіконових іграшок можна варити або помістити у верхній полиці посудомийної машини – просто обов'язково перевірте технічні характеристики виробників.

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