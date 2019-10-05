Що робити при носовій кровотечі

Носова кровотеча досить поширене явище; водночас вона рідко буває важкою і, як правило, не вимагає госпіталізації.

Ніс містить велику кількість судин, що дозволяє йому фільтрувати, зволожувати і нагрівати повітря, але багате судинне вистилання викликає кровотечі, розповіла гематолог Дрохина Яна.

Читайте також: Чому виникають носові кровотечі: пояснення лікаря

Як зупинити кровотечу з носа?

1. Носові кровотечі рідко бувають рясним і важкими, найчастіше його можна зупинити за допомогою компресії (натискання) носових ходів з двох сторін протягом 5-10 хвилин. При цьому не рекомендується закидати голову назад.

Якщо дитина занадто мала, щоб надійно затиснути ніс самостійно, це роблять батьки. Під час такого стиснення людина має сидіти, нахилившись вперед, щоб звести до мінімуму потрапляння крові в ротову порожнину або носогорло для того, щоб уникнути проковтування крові.



При кровотечі з носа потрібно перетиснути носові ходи

2. Якщо компресія не дозволяє зупинити носову кровотеча, то може бути корисним застосування судинозвужувальних крапель. Рекомендується оксиметазолін (1-2 впорскування в одну сторону носа).

3. Якщо кровотеча не було зупинено першими двома способами, то наступним кроком можна використовувати гемостатичну губку.

Важливо:

• компресія має припадати саме на носові ходи;

• стискати носові кістки в області між очима не ефективно;

• немає доказів ефективності прикладання льоду до шиї, лобі або носовою кістках.

Коли слід негайно звернутися до лікаря?

• кровотеча рясна і не зупиняється;

• часті повторні кровотечі;

• кровохаркання або блювота кров'ю;

• хворий різко стає млявим і загальмованим.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.