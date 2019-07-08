Що робити, щоб не виникало проблем в сексі

Сексуальне здоров'я – один з основних критеріїв щасливого життя. Тому важливо дотримуватись профілактики сексуальних розладів.

Профілактичний список склала сексолог Анастасія Корольова.

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1. Правильне виховання, в тому числі й статеве.

2. Правильне уявлення про норму сексуальних реакцій (зниження сексуальної активності можливо при різних захворюваннях, стресах, конфліктах, перевтомі й тп.).

3. Правильне розуміння можливих коливань сексуальних проявів (при тривалому утриманні сексуальні реакції можуть відрізнитися від звичних, можливо як прискорення сім'явиверження, так і затримка його, наприклад. Найчастіше посилений статевий потяг при тривалому утриманні, навпаки може знижуватися).

4. Регулярне статеве життя (чим старший чоловік, особливо).

5. Не застосовувати постійно метод перерваного статевого акту (не корисно як для чоловіка, так і для жінки).



Для профілактики статевих захворювань потрібний регулярний секс

6. Чоловікам розуміти та застосовувати: жінці потрібен певний час на попередні ласки. І чим довше було утримання, тим довше цей період (виняток – невеликий період розлуки). Період перед статевим актом – це не завжди прелюдія в ліжку. Показуючи свої наміри своєчасно, ви даєте більше часу на психологічне налаштування своїй партнерці.

7. Вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, правильно харчуватися й уникати шкідливих звичок.

8. Вакцинопрофілактика.

9. Своєчасне лікування хвороб.

10. Повноцінне харчування дітей, особливо в підлітковому віці.

11. Для лікарів. Пам'ятати про існування ятрогенна (помилкові або неадекватні дії медичного працівника).

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