Що робити, якщо дитина втратила свідомість та чим це небезпечно

Причиною непритомності у дітей може бути страх, переляк, сильний біль, брак кисню в повітрі, яким дихає дитина, що зазвичай буває в переповненому людьми й непровітрюваному приміщенні, тривале голодування.

Зазвичай перед непритомністю дитина скаржиться на слабкість, запаморочення, нудоту, шкіра швидко блідне, тіло дитини покривається холодним липким потом.

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Чим небезпечна втрата свідомості?

Коли дитина втрачає свідомість, вона падає і може отримати травму, при непритомності у дитини може виникнути блювота – і блювотні маси можуть потрапити в дихальні шляхи, що дуже небезпечно для життя дитини.

Що робити, якщо у дитини непритомність?

1. Перш за все вкладіть дитину, ноги обов'язково підніміть вище голови – це посилить приплив крові до мозку. Голову дитини поверніть набік, щоб, якщо виникне блювота, вона не захлинувся.

2. Якщо виникла блювота, очистіть рот від блювотних мас серветкою або рушником. Звільніть шию, груди й талію дитини від одягу, який стискує, оскільки він буде ускладнювати дихання.

3. Відкрийте вікно для доступу свіжого повітря, витріть обличчя, шию, руки, груди прохолодною водою.

4. Якщо свідомість дитини не приходить до тями, змочіть ватку нашатирним спиртом або 9% розчином оцту і піднесіть її до носа, але не ближче, ніж на 5 см. Ватка повинна бути попередньо добре відтиснута, оскільки попадання крапель нашатирного спирту на шкіру або слизові оболонки може викликати опік.

5. Якщо після цього свідомість дитини не відновлюється, негайно викличте "швидку допомогу".

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