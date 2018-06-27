Що робити, якщо схопила судома

Судоми виникають не завжди через епілепсію. Мимовільне або навіть надмірне скорочення м'язів може виникнути через травму, фізичне перенапруження, одноманітні повторювані рухи.

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус пояснив, що робити, якщо у людини виникли судоми.

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Епілепсія – що це? Це довготривалий неврологічний розлад, при якому виникають судомні напади.

Під час судоми людина падає, втрачає свідомість. Її тіло починає трусити через різке і одночасне скорочення м'язів. У неї може піти піна з рота, навіть із кров'ю.

Перша допомога при судомах

Спершу необхідно прибрати від пацієнта в судомах всі предмети, що можуть його травмувати. Під голову та всі інші частини тіла, якими пацієнт б’ється об підлогу, підкладіть щось м’яке.



Перша допомога при судомах

Для того, щоб зменшити рух кінцівок пацієнта, необхідно їх притримувати, але не тримати.

Якщо напад судом супроводжується клацанням зубів — з однієї сторони вставте між зубами щось м’яке. Після того, як судоми зникнуть, необхідно пацієнта повернути на бік.

Ярослав Вус “Під час судом язик не западає! Під час судом всі м’язи спазмуються, язик — це м’яз, і він теж спазмується, тому запасти не може.



Забороняється: вставляти в рот тверді предмети, витягувати язик та приколювати його до щоки, міцно тримати пацієнта, накривати його обличчя хустиною”

Як вберегти себе від судом

Щоб берегтися від судом, необхідно правильно обирати взуття. Щоб ноги менше втомлювалися, не носіть високі підбори.

Не перевантажуйте ноги, робіть розминки. Якщо довго сидите чи стоїте – пройдіться, підніміться/опустіться сходами.

Перед сном робіть контрастні ванночки або душ. Покращать кровообіг відвари з м'яти, хвощ, валеріани.

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