Що робити, якщо схопила судома

Судоми — це не завжди епілепсія. Причин судом багато. Перша допомога — приберіть від пацієнта в судомах всі предмети, що можуть його травмувати, під голову та всі інші частини тіла, якими пацієнт б’ється об підлогу, підкладіть щось м’яке. Притримуйте кінцівки пацієнта для зменшення амплітуди рухів, ПРИТРИМУЙТЕ, а не ТРИМАЙТЕ. Якщо напад судом супроводжується клацанням зубами — з однієї сторони вставте між зубами щось м’яке. Після закінчення судом переведіть пацієнта в стабільне бокове положення (на бочок) і не будіть! Увага! Під час судом язик не западає!!! Під час судом всі м’язи спазмуються, язик — це м’яз, і він теж спазмується, тому запасти не може. Забороняється: вставляти в рот тверді предмети, витягувати язик та приколювати його до щоки, міцно тримати пацієнта, накривати його обличчя хустиною. Отже, переважно ваша задача зводиться до простої — відганяти тих людей, які будуть намагатися будь-якою ціною відкрити рот (часто металевою ложкою) та витягнути язик. АВТОР: Ярослав Вус, голова #всеукраїнськаспілкапарамедиків #перша_допомога #перваяпомощь #люлирятуютьлюдей #судоми #судороги

A post shared by ВсеукраїнськаСпілкаПарамедиків (@ukrainianparamedicgroup) on Jun 27, 2018 at 12:42am PDT