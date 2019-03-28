Що робити, якщо вкололися чужим шприцом

Прийшла весна і значить – пора толоки. Серед сміття часто трапляються небезпечні речі: пляшки чи порізані металеві бляшанки. Ще одна і суттєво серйозніша небезпека – використані шприци.

Щороку в Україні реєструють випадки поранення шприцами, які належно не утилізували після використання. Через пошкодження голкою можна інфікуватися вірусним гепатитом, правцем або ВІЛ. Що робити, щоб цього не трапилося пояснює Центр громадського здоров'я.

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Як підготуватися до толоки

надягайте товсті гумові рукавички; намагайтеся використовувати спеціальні пристосування для збирання сміття (палиця зі шпичаком); зібране сміття складайте у міцний поліетиленовий пакет; продумайте одяг – не обирайте взуття з тонкою підошвою, яку можуть проколоти гострі предмети.

Що робити якщо ви вкололися чужим шприцем

не панікуйте – адже ймовірність зараження вірусними гепатитами та ВІЛ унаслідок однократного випадкового уколу навіть зараженою голкою незначна (1,8% для гепатиту C; 0,23% для ВІЛ, 23–62% для гепатиту B);

не стискайте, не тріть пошкоджене місце, не вичавлюйте і не відсмоктуйте кров із рани;

не використовуйте розчин етилового спирту, йод, перекис водню;

промийте місце контакту водою з милом;

тримайте поранену поверхню під струменем проточної води кілька хвилин або поки кровотеча не припиниться;

якщо відсутня проточна вода, обробіть ушкоджене місце дезінфікувальним гелем або розчином для миття рук;

після обробки місця поранення зверніться протягом 72 год (бажано якомога швидше) до регіонального Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, де вам запропонують протестуватися на ВІЛ, оцінять ризик інфікування та, за потреби, запропонують ефективне профілактичне лікування проти ВІЛ;

особам, які не мають щеплення проти вірусного гепатиту B (ВГB) або не знають про його ефективність, рекомендовано звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста щодо розгляду питання доцільності вакцинації проти ВГВ, схему якої визначить лікар;

не зберігайте у себе шприц/голку, якою вкололися, оскільки тестування голок та інших гострих інструментів не рекомендовано через неінформативність результатів та інтерпретації даних.

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