Що таке біполярний розлад та чому виникає

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Що таке біполярний розлад
Що таке біполярний розлад / pixabay.com

На перший погляд, біполярний розлад – нічого страшного. Просто перепади настрою. Але не варто недооцінювати цей розлад.

Наприклад, з ранку вам хочеться співати і танцювати від радості життя. В середині дня ви раптом зривається на колег, які відволікають вас від чогось важливого. До вечора вас накриває важка депресія, коли навіть руку підняти неможливо, пише lifehacker.

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Грань між змінами настрою і маніакально-депресивним психозом (так звучить друга назва цього захворювання) тонка. Але вона є.

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Світовідчуття тих, хто страждає біполярним розладом, постійно скаче між двома полюсами. Від екстремального максимуму ("який же кайф просто жити і щось робити!"). До мінімуму ("все погано, ми всі помремо. Так, може, годі чекати, пора накласти на себе руки?!"). Максимуми називаються періодами манії. Мінімуми – періодом депресії.

Людина усвідомлює, наскільки її "штормить" і як часто ці "шторми" не мають приводів, але нічого не може з собою зробити. Маніакально-депресивний психоз вимотує, погіршує відносини з оточуючими, різко знижує якість життя і в підсумку може довести до суїциду.

Звідки береться біполярний розлад

Скачки настрою знайомі багатьом і не вважаються чимось незвичайним. Тому біполярні розлади досить складно діагностувати. Проте вчені справляються з цим все успішніше. У 2005 році, наприклад, було встановлено, що маніакально-депресивним психозом в тій чи іншій формі страждають близько 5 мільйонів американців.

Біполярний розлад може передаватись генетично
Біполярний розлад може бути спадковим 

У жінок біполярні розлади буває частіше, ніж у чоловіків. Чому – невідомо. Однак, незважаючи на велику статистичну вибірку, точні причини біполярних розладів з'ясувати поки не вдалося. Відомо лише, що:

  1. Маніакально-депресивний психоз може виникнути в будь-якому віці. Хоча найчастіше з'являється в пізньому підлітковому і ранньому дорослому.
  2. Він може бути викликаний генетикою. Якщо хтось із ваших предків переніс це захворювання, є ризик, що воно постукає і до вас.
  3. Розлад пов'язано з дисбалансом хімічних речовин у головному мозку. Головним чином – серотоніну.
  4. Спусковим гачком іноді стає важкий стрес або травма.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Лікування
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