Що таке біполярний розлад та чому виникає

На перший погляд, біполярний розлад – нічого страшного. Просто перепади настрою. Але не варто недооцінювати цей розлад.

Наприклад, з ранку вам хочеться співати і танцювати від радості життя. В середині дня ви раптом зривається на колег, які відволікають вас від чогось важливого. До вечора вас накриває важка депресія, коли навіть руку підняти неможливо, пише lifehacker.

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Грань між змінами настрою і маніакально-депресивним психозом (так звучить друга назва цього захворювання) тонка. Але вона є.

Світовідчуття тих, хто страждає біполярним розладом, постійно скаче між двома полюсами. Від екстремального максимуму ("який же кайф просто жити і щось робити!"). До мінімуму ("все погано, ми всі помремо. Так, може, годі чекати, пора накласти на себе руки?!"). Максимуми називаються періодами манії. Мінімуми – періодом депресії.

Людина усвідомлює, наскільки її "штормить" і як часто ці "шторми" не мають приводів, але нічого не може з собою зробити. Маніакально-депресивний психоз вимотує, погіршує відносини з оточуючими, різко знижує якість життя і в підсумку може довести до суїциду.

Звідки береться біполярний розлад

Скачки настрою знайомі багатьом і не вважаються чимось незвичайним. Тому біполярні розлади досить складно діагностувати. Проте вчені справляються з цим все успішніше. У 2005 році, наприклад, було встановлено, що маніакально-депресивним психозом в тій чи іншій формі страждають близько 5 мільйонів американців.



Біполярний розлад може бути спадковим

У жінок біполярні розлади буває частіше, ніж у чоловіків. Чому – невідомо. Однак, незважаючи на велику статистичну вибірку, точні причини біполярних розладів з'ясувати поки не вдалося. Відомо лише, що:

Маніакально-депресивний психоз може виникнути в будь-якому віці. Хоча найчастіше з'являється в пізньому підлітковому і ранньому дорослому. Він може бути викликаний генетикою. Якщо хтось із ваших предків переніс це захворювання, є ризик, що воно постукає і до вас. Розлад пов'язано з дисбалансом хімічних речовин у головному мозку. Головним чином – серотоніну. Спусковим гачком іноді стає важкий стрес або травма.

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