Гонорея: що треба знати про найпоширенішу хворобу, яка не має симптомів

Щодня понад мільйон людей підхоплює інфекції, які передаються статевим шляхом, скорочено – ІПСШ. Щороку інфікованих пацієнтів назбирується чимало: 376 мільйонів нових випадків зараження припадає на 4 хвороби: хламідіоз, сифіліс, трихомоноз та гонорею. За статистикою ВООЗ, у всьому світі 1 людина з 25 підхоплює ІПСШ.

Гонорею важко помітити, але можна вилікувати. Як передається найпоширеніша бактеріальна хвороба на планеті – читайте далі.

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Гонорея – це підступна хвороба. Вона може довго ховатися в організмі, не проявляючи жодних ознак: 1 з 10 інфікованих чоловіків і майже половина інфікованих жінок не відчувають жодних симптомів.

Гонорея – що це? Це інфекція, що передається статевим шляхом. Її спричинює бактерія, яка називається Neisseria gonorrhoeae або ж гонокок.

Як проявляється хвороба

Захворювання проявляє себе зазвичай за 3 або ж 7 діб після зараження.

Симптоми гонореї:

Слиз зі статевих органів.

Гній.

Біль в уретрі.

Часті та болючі позиви до сечовипускання

Найчастіше ці симптоми з'являються у чоловіків. Жінки ж справді можуть довго не знати, що інфіковані: у більшості випадків протягом 2 – 3 тижнів у жіночому тілі гонокок не подає жодних ознак. А ті симптоми, що виникають, відрізняються від "чоловічих": це біль під час сексу та при сечовипусканні, висока температура та біль у нижній частині живота.



У жінок бувають особливі симптоми

При гонореї найчастіше під загрозою опиняються слизові оболонки статевих шляхів, але можуть виникати ушкодження слизової прямої кишки, очей і ротоглотки. Від подразнення гноєм зовнішніх частин тіла може виникнути ураження шкіри – екзема.

Історія хвороби

Гонорею згадували ще у Біблії, цю хворобу описував і давньогрецький лікар Гіппократ. Коли археологи розкопували давньоримське місто Помпеї, виявили металічні бужі. Це розширювачі для усунення звуження уретри, яка буває під час гонореї. Упродовж довгого часу лікарі не звертали уваги на цю хворобу. Гонорея не призводила до епідемій, не давала надто важких наслідків, як, наприклад, сифіліс, під час якого людина могла втратити хрящі носа.

Британський хірург 18 століття Джон Гантер упродовж довгого часу доводив, що сифіліс і гонорея – захворювання, які з'являються від одного збудника. 1767 року він зробив собі ін'єкцію гноєм, який попередньо "позичив" у хворого на гонорею. Гантер не знав, що пацієнт хворіє ще й на сифіліс. Коли на його тілі виникли вирізки, то лікар почав запевняти усіх, що гонорея та сифіліс – це одна і та ж хвороба.



Британський хірург 18 століття Джон Гантер

Цей міф лише за 70 років потому зруйнував французький медик Філіп Рікор. Він, на відміну від свого попередника, не вводив собі сумнівні ін'єкції. Натомість заразив понад 1300 людей двома інфекціями: когось – сифілісом, когось – гонореєю, і описав симптоми. Усі піддослідні були засудженими до смертної кари в'язнями.

Як лікують гонорею

Зазвичай для одужання пацієнта потрібен курс антибіотиків, куди входять ін'єкції та таблетки.

Антибіотики зазвичай рекомендують, якщо:

Аналізи показали, що у вас гонорея.

Є велика ймовірність виникнення гонореї, хоча результати ваших тестів ще не прийшли.

У вашого партнера діагностовано гонорею.

Попри те, що лікування від гонореї існує, 2015 року головна лікарка Великобританії Саллі Девіс забила на сполох після спалаху гонореї в англійському місті Лідс. Річ у тім, що для того, аби вилікувати трипер, потрібно одночасно застосовувати ін'єкції та таблетки. Але деякі інтернет-аптеки пропонували пацієнтам лише пероральні ліки. Якщо пацієнт вживав лише один вид ліків, бактерія набувала стійкості до антибіотиків. Відтак, запевняла Девіс, гонорея може просто стати невиліковною хворобою.

Гонорейні інфекції часто протікають безсимптомно, тому носії не проходять тестування та лікування, продовжуючи поширювати інфекцію. Якщо хворобу не лікувати, гонорея може спричинити безпліддя, а також неврологічні та серцево-судинні пошкодження. Це також збільшує ризик хворого заразитися ВІЛ.

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Хронічна гонорея у жінок може призвести до фригідності – тобто зниження статевого потягу та неможливості досягти оргазму. Трипер несприятливо позначається на вагітності. У хворих на гонорею жінок частіше реєструють викидні, передчасні пологи, післяпологові ускладнення. Тож, щойно людина помічає перші ознаки ІПСШ, їй варто одразу звернутися до лікаря. Бо окрім вищезгаданих ризиків, гонорея може перейти від матері до дитини під час пологів і спричинити кон'юнктивіт. У цій ситуації, без лікування антибіотиками, трипер може спричинити серйозні пошкодження зору.

Як вберегти себе від недуги

Тут усе дуже просто. По-перше, використовувати засоби контрацепції – від ІПСШ непогано рятують презервативи. По-друге, після незахищеного сексу із ненадійними партнерами варто звернутися до лікаря.