Що таке оргазм та як зрозуміти чи відчували ви його

213 Читать новость на русском
Жіночий оргазм
Жіночий оргазм / pixabay.com

Оргазм – пік сексуальної насолоди, що супроводжується мимовільними скороченнями м'язів тазового дна з діапазоном 0,8 секунди між кожним скороченням.

Точка неповернення, перезавантаження всієї нервової системи. Оргазм можна порівняти з перегоранням лампочки, розповіла  сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: Як впливає на здоров'я утримання від сексу

Як визначити оргазм?

Що за м'язи скорочуються? Ті ж м'язи, які ви скорочуєте під час вправ Кегеля + клітор. Спробуйте прямо зараз стиснути вагінальний сфінктер і підтягнути м'язи вгору. Скорочення клітора відчувають не всі жінки, але скорочується він у всіх.

Скороченнями не можна керувати! Не плутайте стадію плато (з усвідомленими м'язовими скороченнями) і оргазм. Плато – це коли дуже добре, але ще не оргазм. На стадії плато ви самі можете напружуватися і стискати м'язи.

Оргазм у жінок
Після оргазму переважно з'являється втома 

"Дуже добре" – ще не оргазм. Після оргазму дотики до клітора болючі, сексу не хочеться, а кров відливає від геніталій. Виключення мультіоргазмічність. Можете продовжувати? Не було скорочень? Це ще не оргазм.

Більшість, але не всі, після оргазму відчувають втому. Тому що відбувається перезавантаження нервової системи. Ось чому чоловіки часто хочуть спати після сексу.

 
Сексолог Ольга Василенко
“Емоції – не показник. Одна жінка "відлітає в космос", інша кричить, третя завмирає, четверта плаче. Не орієнтуйтеся на це. Основа – скорочення, якими не можна управляти, стан неповернення і припинення всіх реакцій тіла. Я до 21-22 років думала, що приємні відчуття – це і є оргазм, поки не взяла в руки вібратор”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
#Дебати_Челендж: українці запустили у соцмережі флешмоб щодо президентських виборів
2 квітня
4144
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія Жіноче здоров’я Секс
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 4577
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 3940
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4653
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1155
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
2209
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук