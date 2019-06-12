Що таке остеопатія та як вона може вам нашкодити

Одні співають остеопатії хвалебні оди, інші називають шахраями. Здоров'я 24 розібралося в цій темі.

Започаткував остеопатію Ендрю Стілла, який практикував в XIX столітті. Він був дипломованим лікарем, ось тільки офіційна медицина в ті часі залишала багато місця для містики й віри в чудеса.

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У житті Стілла чуда, на жаль, не сталося – його дружина і три доньки померли від менінгіту. Тоді овдовілий лікар розчарувався у своїй професії та створив нову. У цей час по сусідству, в штаті Айова, інший лікар, Деніел Палмер, винаходив свою альтернативну медицину – хіропрактику.



Остеопатом варто довіряти тільки лікування спини

І хоча остеопати ображаються, коли їх плутають з хіропрактиками, ідеї у них схожі: будь-які хвороби можна і діагностувати, і вправити руками. Різниця – в деталях: хіропрактики "вправляють" кістки різко, з хрускотом, а остеопати масажують тіло ніжно.

На сайтах остеопатів величезний список захворювань, при яких масажування ніби-то ефективне. Крім хвороб кістково-м'язової системи, це і транзиторні ішемічні атаки (варіант гострого порушення мозкового кровообігу), і аутизм, і отит, і синусит, і неврит зорового нерва, і геморой, і ще багато чого.

Остеопатія працює?

Півтори сотні років тому Ендрю Стілл побудував остеопатію на запереченні інфекційних причин захворювань. За його теорією, всі хвороби можна вилікувати без ліків, вакцин і операцій, адже причина будь-якої недуги – в анатомічних порушеннях, які легко "вправляються" умілими руками.

Міжнародна організація Cochrane у своїх системних оглядах оцінювала ефективність мануальних методів (хіропрактики, мануальної терапії, остеопатії) при астмі, пневмонії, кольках у немовлят, гострого болю в спині – користі виявлено не було. Але Cochrane підтверджує, що остеопатія може бути ефективна при хронічному болі в спині нарівні з іншими методами терапії.

Такі болі дійсно зменшуються, з'являється гнучкість в рухах, а постава покращується. При інших діагнозах в кращому випадку може спрацювати ефект плацебо.

Лікар -невролог Олена Гайворонська “Мені знайомі лікарі-остеопати, які добре роблять свою роботу. Водночас є остеопати, що дискредитують професію, обіцяючи врятувати при будь-якій проблемі, відмовляючи від традиційних методів лікування. Кожен лікар повинен розуміти межі методики, коли він може допомогти, а коли ні. Остеопати часто намагаються взяти на себе занадто багато.”

А нашкодити остеопатія може?

Мабуть, головна небезпека остеопатії у тому, що в ситуації, коли людині потрібне невідкладне лікування, вона може витратити дорогоцінний час на сеанс з недоведеною ефективністю та ризикує отримати невірний діагноз.

Навіть якщо деякі пацієнти відчули себе краще після прийому остеопата, це не дає нам підстави призначати остеопатію всім підряд. Потрібні якісні дослідження з кожного захворювання.

Остеопатія може володіти хорошим плацебо-ефектом у пацієнтів, скарги яких обумовлені тривожним розладом. Наприклад, пацієнт з психогенним запамороченням (а зустрічається воно досить часто) після сеансу остеопата може думати, що лікар поставив на місце хребці, поліпшив кровообіг у мозку, хоча це не так.

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