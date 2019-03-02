Що таке овуляція, її основні симптоми
Через гормональні зміни у певний період менструального циклу жінка має високий шанс завагітніти. Такі дні називають днями овуляції.
Акушер-гінеколог, гінеколог, УЗД-фахівець Ірина Федорець, лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик, керівник жіночої консультації Медичного центру "Медікавер" Мар’яна Тенета в ексклюзивному коментарі для Здоровя24 пояснили, що таке овуляція та назвали її симптоми.
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Що відбувається під час овуляції
В першій фазі менструального циклу відбувається зростання та дозрівання головного фолікула, який називають домінантним.
Жовте тіло функціонує в жіночому організмі протягом 10-12 діб. Якщо зачаття не відбувається, то яйцеклітина відмирає, жовте тіло регресує, внаслідок чого настає менструація.
Симптоми овуляції
Більшість жінок не турбують певні характерні симптоми, як пов’язані з виходом яйцеклітини. Інші ж зазначають, що організм сигналізує певними симптомами про настання днів овуляції.
Симптоми овуляції
Під час овуляції жінки можуть відчувати болі тягучого характеру внизу живота, вони можуть бути дуже вираженими. Це порушення називається овуляторним синдромом. Дискомфорт триває кілька діб.
• посилені слизоподібні виділення з піхви;
• підвищення статевого потягу;
• покращення настрою;
• відчуття здуття живота;
• загострення смакових відчуттів та запахів;
• незначні кров’янисті виділення з піхви всередині циклу.
Під час цього періоду у жінки виділення можуть стати більш в’язкими, може підвищуватися сексуальний потяг.
Щоб зняти болі можна використати спазмолітики на основі метамізолу натрію, дротаверину гідрохлориду.
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