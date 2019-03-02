Що таке овуляція, її основні симптоми

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Що таке овуляція, її основні симптоми
Що таке овуляція, її основні симптоми / meinbezirk.at

Через гормональні зміни у певний період менструального циклу жінка має високий шанс завагітніти. Такі дні називають днями овуляції.

Акушер-гінеколог, гінеколог, УЗД-фахівець Ірина Федорець, лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик, керівник жіночої консультації Медичного центру "Медікавер" Мар’яна Тенета в ексклюзивному коментарі для Здоровя24 пояснили, що таке овуляція та назвали її симптоми.

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Що відбувається під час овуляції

В першій фазі менструального циклу відбувається зростання та дозрівання головного фолікула, який називають домінантним.

 
Акушер-гінеколог Ірина Федорець
“Овуляція – це розрив стінки домінантного фолікула та вихід яйцеклітини. Вона потрапляє до маткової труби. Протягом доби вона може бути заплідненою. Домінантний фолікул в 2-ій фазі циклу трансформується у жовте тіло, основною функцією якого є синтез прогестерону”

Жовте тіло функціонує в жіночому організмі протягом 10-12 діб. Якщо зачаття не відбувається, то яйцеклітина відмирає, жовте тіло регресує, внаслідок чого настає менструація.

Симптоми овуляції

Більшість жінок не турбують певні характерні симптоми, як пов’язані з виходом яйцеклітини. Інші ж зазначають, що організм сигналізує певними симптомами про настання днів овуляції.

Симптоми овуляції
Симптоми овуляції

Під час овуляції жінки можуть відчувати болі тягучого характеру внизу живота, вони можуть бути дуже вираженими. Це порушення називається овуляторним синдромом. Дискомфорт триває кілька діб.

 
Овуляція – симптоми
• легкі больові відчуття внизу живота, схожі на поколювання;
• посилені слизоподібні виділення з піхви;
• підвищення статевого потягу;
• покращення настрою;
• відчуття здуття живота;
• загострення смакових відчуттів та запахів;
• незначні кров’янисті виділення з піхви всередині циклу.

Під час цього періоду у жінки виділення можуть стати більш в’язкими, може підвищуватися сексуальний потяг.

 
Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета
“Варто пам’ятати, що перераховані вище симптоми можуть бути характерними не тільки для овуляції, але і для деяких захворювань. Тому в разі дискомфорту краще проконсультуватись із лікарем, щоб виключити проблеми зі здоров'ям”.

Щоб зняти болі можна використати спазмолітики на основі метамізолу натрію, дротаверину гідрохлориду.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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