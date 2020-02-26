Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу

Поширення коронавірусу наближається до рівня епідемії чи пандемії? Що таке епідемія, а що таке пандемія, яка між ними різниця та чому це різні поняття.

Коронавірус Covid-2019 наразі не є пандемією, стрімке поширення хвороби – це епідемії у різних країнах. За словами ВООЗ, ризики пандемії через високі показники захворюваності на коронавірус – значні, але світ не готовий до пандемії.

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Що таке пандемія

Пандемія – що це? Пандемія – це поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, а населення не має імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування. Попередні випадки пандемій пов'язані зі спалахами вірусів грипу тварин. Серед інфекційних захворювань, які набирали масштабу пандемії: чума, холера, грип.



Часто пандемії пов'язані зі спалахами вірусів грипу тварин/Фото:Unsplash

Що таке епідемія

Фахівці використовують термін епідемія в тих випадках, якщо хвороба поширюється в різних куточках планети одночасно. Самого слова не варто боятися: їм позначають не рівень небезпечності хвороби, а масштаб її поширення. Воно може бути застосовано тільки до інфекційних захворювань.

Епідемія – що це? Епідемія – тип хвороби, який поширюється зі швидкістю, що перевищує очікування фахівців. Це масове поширення інфекційного захворювання серед населення за короткий проміжок часу.

Епідемія тісно належить до поняття "епідемічний процес", йдеться про безперервність передачі інфекції від хворих людей або хворих тварин (джерела інфекції) здоровим людям. Спотворення перебігу епідемічного процесу спричинює високу інтенсивність передачі інфекції, а це у свою чергу призводить до розвитку епідемії.

Розрізняють сезонні та місцеві епідемії. Перші пов'язані зі щорічним зростанням у певні місяці року рівня захворювань до максимуму, другі – із надзвичайними ситуаціями в місті.



Епідемія може перерости у пандемію/Фото:Unsplash

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Чим відрізняється епідемія від пандемії

Тобто, епідемія – це коли спалах захворювання активно і безконтрольно поширюється в одній країні. У той час, коли пандемія – це коли хвороба поширюється по різних країнах і континентах. Простіше кажучи, пандемією вважають епідемію, яка перейшла межу локального масштабу та загрожує всьому людству.



Поширення коронавірусу Covid-2019 фактично можна вважати пандемією/Фото: Unsplash

Чому Covid-2019 ще не визнали пандемією

Нинішній спалах Covid-2019 зафіксували вже близько 30 країн, від Великобританії до Південної Кореї. Відтак, поширення коронавірусу Covid-2019 цілком підходить під визначення пандемії ВООЗ.

Однак, ВООЗ формально не використовує термін "пандемія". Представник ВООЗ – Тарик Ясаревич заявив, що в організації наразі немає такого терміна.

"Для більшої ясності ВООЗ не використовує стару систему з шести фаз – від фази 1 (коли немає випадків передачі вірусу від тварини до людини) до фази 6 (пандемічної) - яку багато хто може пам'ятати по спалаху H1N1 у 2009 році", – зазначив представник ВООЗ.

Окрім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус зазначив, що використання слова "пандемія" безумовно, може викликати страх, а людство повинне зосередитися на стримуванні та робити все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії.

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