Що таке плацебо та як воно впливає на організм

Плацебо – речовина, яка не має на організм ніякого впливу, але за зовнішнім виглядом, смаком, запахом, консистенцією повністю імітує ліки.

Поняття "плацебо" можна розглядати у двох аспектах.

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Перший – плацебо як обов'язковий елемент контролю при проведенні доказових клінічних досліджень. Воно являє собою речовину, яка повністю імітує лікарський засіб, але не викликає в організмі ніяких фармакологічних ефектів.

Другий аспект – плацебо як будь-яка речовина, що не володіє лікувальними властивостями, але свідомо використовується для задоволення потреб пацієнта в лікуванні.

Парадокс в тому, що попри повну відсутність якихось фармакологічних властивостей, прийом плацебо нерідко супроводжується реальною зміною стану пацієнта. Подібні зміни називають ефектом плацебо. В його основі – навіювання, психологічна зміна стану хворого.

Як працює плацебо?

Пацієнту повідомляють, що препарат володіє певним позитивним впливом на організм, і, попри неефективність препарату, пацієнт відчуває суб'єктивне поліпшення самопочуття відповідно до очікуваного дією препарату. Аналогічно, очікування негативного дії може викликати суб'єктивне погіршення самопочуття – ефект ноцебо.



Ефект плацебо діє на 30% пацієнтів

Безліч людей схильні з ентузіазмом реагувати на лікування, особливо тоді, коли вони отримують це лікування від турботливого, доброзичливого і зацікавленого медичного персоналу.

На кого діє плацебо?

Частота плацебо-реакцій при проведенні клінічних досліджень ніколи не буває менш як 30%. Ну, а в ситуації, коли плацебо свідомо використовується лікарем як елемент навіювання (психотерапії), плацебо-ефект розвивається більш ніж у половини хворих.

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