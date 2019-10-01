Що таке психологічне безпліддя та як воно шкодить

У ЗМІ та соціальних мережах активно обговорюється ідея, що безпліддя часто є результатом підсвідомого небажання мати дітей, якихось страхів.

Ці ідеї засновані на застарілих точках зору психосоматичної медицини початку минулого століття, коли вважалося, що внутрішньо особистісні конфлікти призводять до розвитку захворювань, розповіла психотерапевт Наталія Зайцева.

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Але медицина вже давно "переросла" ці погляди й відмовилася від таких моделей розвитку захворювань. Психологічного безпліддя в чистому вигляді не існує, і говорити так некоректно.

Особливо з огляду на той факт, що це формулювання вводить людей в оману, і вони відмовляються від сучасних методів подолання безпліддя на користь міфічних психологічних напрацювань.



Психологічного безпліддя не існує

Сучасна медична наука не визнає такого діагнозу. Зате визнає факт того, що стрес може негативним чином впливати на здатність до зачаття. Це не пов'язано з тим, що у жінки є страх перед вагітністю і пологами, боязнь виховання дитини, страх втрати свободи або трансформації свого тіла, і її мозок "блокує" зачаття або "посилає" захворювання репродуктивних органів.

Світ науки та медицини давно визнав, що психологічні чинники можуть вносити свій вклад в розвиток безпліддя. Але головними методами подолання безпліддя є ЕКЗ, ІКСІ й інші допоміжні репродуктивні технології.

Психотерапевтичне втручання носить допоміжний, другорядний характер. Воно ніколи не має протиставлятися ЕКЗ і т.п. або подаватись в якості альтернативного методу лікування безпліддя.

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