Що таке сексуальна норма і що вважається відхиленням

Сексуальна норма – наріжне питання в умах невротично налаштованих чоловіків і жінок. Багато людей впевнені, що завжди мають бути на висоті та мати стільки контактів, скільки їм хочеться.

Розповсюдження порнографічної продукції формує хибне враження, пояснив сексолог Олексій Вілков.

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Чоловіки та жінки прагнуть бути схожим на порноакторів, хоча кожній розсудливій людині відомо, що неможливо годинами займатись сексом, як би цього не хотілося. У реальності немає монтажу, ми не знімаємо кіно і дивимося один на одного не через об'єктив телекамер. Нам неможливо проводити вибір кадрів, хіба що закривати очі та віддаватися фантазії.



Гомосексуальність є частиною сексуальної норми

Що таке сексуальна норма?

Норма – це перш за все моральний постулат, зразок сексуальної поведінки, приписаний суспільством, це середня величина, вивірена з частотних характеристик різних сексуальних проявів.

Сексуальна норма – це все, що не приносить шкоди обом партнерам і що веде до насолоди обох. В якійсь мірі норма наближається до ідеалу.

Моральні постулати змінювалися історично: кам'яний вік, матріархат і патріархат, вільні звичаї античного часу, святенництво і пороки Середньовіччя, Вікторіанська епоха і сексуальні революції – все це були варіанти моральної норми, часто кардинально відрізняються один від одного.

Що є відхиленням від норми?

Критеріями сексуальної норми є добровільність, статева зрілість, відсутність шкоди здоров'ю й прагнення обох до насолоди. Тому гомосексуальність не є відхиленням. Сучасна сексологія і психологія відносить одностатеві зв'язки до сексуальної норми.

А педофілія і зоофілія – сексуальне відхилення, тому що порушує основні критерії норми: добровільність, статева зрілість і взаємне бажання.

Лікар-сексолог Олексій Вілков “Важливо зауважити, що крива сексуального бажання чоловіка різко зростає і досягає піку в сімнадцять-дев'ятнадцять років, потім зупиняється на певному рівні й після тридцяти плавно знижується. У жінок ситуація інша: їх лібідо повільно зростає аж до тридцяти п'яти років, досягаючи свого піку розквіту, потім зупиняється, і тільки у деяких жінок можливе вікове зниження”.

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