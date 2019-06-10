Що таке сексуальна норма і що вважається відхиленням
Сексуальна норма – наріжне питання в умах невротично налаштованих чоловіків і жінок. Багато людей впевнені, що завжди мають бути на висоті та мати стільки контактів, скільки їм хочеться.
Розповсюдження порнографічної продукції формує хибне враження, пояснив сексолог Олексій Вілков.
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Чоловіки та жінки прагнуть бути схожим на порноакторів, хоча кожній розсудливій людині відомо, що неможливо годинами займатись сексом, як би цього не хотілося. У реальності немає монтажу, ми не знімаємо кіно і дивимося один на одного не через об'єктив телекамер. Нам неможливо проводити вибір кадрів, хіба що закривати очі та віддаватися фантазії.
Гомосексуальність є частиною сексуальної норми
Що таке сексуальна норма?
Норма – це перш за все моральний постулат, зразок сексуальної поведінки, приписаний суспільством, це середня величина, вивірена з частотних характеристик різних сексуальних проявів.
Сексуальна норма – це все, що не приносить шкоди обом партнерам і що веде до насолоди обох. В якійсь мірі норма наближається до ідеалу.
Моральні постулати змінювалися історично: кам'яний вік, матріархат і патріархат, вільні звичаї античного часу, святенництво і пороки Середньовіччя, Вікторіанська епоха і сексуальні революції – все це були варіанти моральної норми, часто кардинально відрізняються один від одного.
Що є відхиленням від норми?
Критеріями сексуальної норми є добровільність, статева зрілість, відсутність шкоди здоров'ю й прагнення обох до насолоди. Тому гомосексуальність не є відхиленням. Сучасна сексологія і психологія відносить одностатеві зв'язки до сексуальної норми.
А педофілія і зоофілія – сексуальне відхилення, тому що порушує основні критерії норми: добровільність, статева зрілість і взаємне бажання.
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