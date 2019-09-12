Що відбувається під час поцілунку у мозку мами і дитини: дивовижний знімок

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Чим корисні поцілунки для дітей
Чим корисні поцілунки для дітей / flo.health

Батьківські поцілунки добре впливають на мозок дитини, посилюючи вироблення гормонів щастя, радості, ейфорії і задоволення.

Вченим вперше вдалося зробити МРТ-знімок матері і дитини, пише NH Neuro Training.

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На фото зображені нейробіолог Ребека Саксе, яка цілує свого двомісячного сина, можна побачити зв'язок дитини та матері.

Мозок дорослої людини світліший та менш гладенький, ніж мозок дитини.

Все через те, що у дитини менша кількість білої речовини. Біла речовина складається з мієліну – жирової тканини, яка виступає ізоляцією для проводів, які передають повідомлення всередині мозку.

Що відбувається під час поцілунку у мозку мами і дитини
Що відбувається під час поцілунку у мозку мами і дитини

Поцілунки спричиняють хімічну реакцію у мозку, включаючи сплеск гормону окситоцину. Окситоцин часто називають "гормоном любові", оскільки він збуджує почуття прихильності та прихильності.

Поцілунки активізують систему винагород мозку; вивільняючи гормон дофамін, який змушує людину почуватися добре.

Під час поцілунку активізується гормон вазопресин, який зв'язує матерів з немовлятами та романтичними партнерами. А от за регуляцію настрою відповідає серотонін, який теж вивільняється під час поцілунку.

Поцілунки призводять до вироблення гормонів окситоцину, дофаміну, серотонін та вазопресину
Поцілунки призводять до вироблення гормонів окситоцину, дофаміну, серотонін та вазопресину

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Мозок
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