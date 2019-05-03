Що впливає на запах поту

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Чому піт має запах
Чому піт має запах / pixabay.com

Насправді піт в більшості випадків не пахне. Він потрібен організму для охолодження, складається в основному з води і не має запаху.

Як правило, впоратися з запахом поту неважко. Після того як ви спітнієте, бактеріям потрібно кілька годин, щоб розмножитися і почати пахнути, йдеться в результатах дослідження Американського хімічного товариства.

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Якщо за цей час ви встигнете прийняти душ, скористатися вологими серветками, змінити промоклий одяг, то поява дурманного у всіх сенсах аромату вам не загрожує. В теорії. На практиці ж, як завжди, є нюанси.

Кожен людський організм індивідуальний. Деяким щастить. Навіть сильно спітнівши і не прийнявши ніяких гігієнічних заходів після цього, вони залишаються без запаху.

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Цим людям не вистачає білкових з'єднань, необхідних для розмноження бактерій на шкірі. Мікробам в їх поті нічим поживитися, вони розмножуються слабо, і неприємний запах не виникає. Запах поту не знайомий приблизно 2% європейців і більшості азіатів.

Іншим же везе набагато менше. Вони починають пахнути навіть не через кілька годин, а майже відразу після появи поту. І справа тут далеко не завжди в бактеріях. Часто – в особливостях організму, неуважності, звичкою до того чи іншого способу життя і навіть приховані проблеми із здоров'ям.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я
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