Мама дівчини, яку Україна евакуювала з Китаю, розповіла, що її доньці надсилають погрози. Вікторія, донька Світлани разом з іншими евакуйованими перебуватиме на карантині в медичному закладі на Полтавщині. В селищі з самого ранку тривають протести – люди перекрили дороги, бо не хочуть, аби туди привезли українців з Китаю.

Про погрози Вікторії, яку разом з іншими українцями евакуювали з Китаю, пише BBC.

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Погрози у соцмережах

Жінка говорить про погрози, які надходили доньці після того, як вона розповіла про те, що хоче аби їх евакуювали з Уханя.

Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди,

– розповіла Світлана.

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Ситуація на борту

Поки літак робив дозаправку паливом в Бориспільському аеропорту, Вікторія подзвонила мамі та розповіла про ситуацію на борту.

За її словами, під час перельоту все було спокійно – евакуйовані відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

Вони трохи переживали, бо до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться,

– розповіла пані Світлана.



Дозаправка паливом проводили в "Борисполі"/Фото: МВС

Просто нелюди

Світлана зазначила, що дуже хвилюється через паніку, яка склалась довкола евакуації. Адже у селищі Нові Санжари тривають протести проти поселення у місцевій лікарні евакуйованих з Китаю.

Люди просто нелюди, ну як так можна? Вони таке говорять, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюсь, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей з відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і помирають від грипу хворі? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх повезли. Хіба це люди,

– обурилася Світла.

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Близько 10 ранку 20 лютого ДСНС повідомили, що евакуйованих з Китаю поселять на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", на Полтавщині.

Точного місця медичного закладу, куди доставлять евакуйованих довго не повідомляли тому, що побоювалися паніки серед населення. Однак, у МОЗ зазначали, що із місцем визначилися: в Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Лікарня, де перебуватимуть евакуйовані, буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів. Втім, термін перебування в ізоляції може бути продовжено. Якщо впродовж обсервації у когось з людей проявляться симптоми хвороби, його буде госпіталізовано в бокс, який захищає від поширення інфекції по лікарні.

Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр чи сумнівів, українців відпустять за спеціальною процедурою. Територію лікарні, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують опісля.

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