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Щоб запобігти епідемії Covid-19: китайських будівельників із Житомира відправлять на карантин

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Робітників із Китаю відправлять на карантин / v-variant

Працівників із Китаю, які будують об’їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на карантин на два тижні. Це зроблять, аби запобігти спалаху епідемії коронавірусу, адже китайці літали додому на святкування Нового року.

Таке рішення прийняли на засіданні тимчасової епідеміологічної комісії Житомирської ОДА.

Найважливіше про коронавірус з Китаю: останні новини 

До України з Китаю повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL). Вони святкували китайський Новий рік вдома, але в Житомирі повинні продовжити будівництво об'їзної автодороги навколо міста.

Близько 40 працівників із Китаю працювали на об'єкті. 13 лютого до України повернувся один працівник, якого оглянули медики. Керівництво компанії, яка будує дорогу, вирішило ізолювати його на 14 днів.

Надалі усі інші працівники, які прибудуть із Китаю, будуть ізольовані. Протягом двох тижнів за ними будуть спостерігати медики,
– наголосили в Житомирській ОДА.

Коронавірус Covid-19: головне

  • Станом на 15 лютого вірус убив 1526 людей. Загальна кількість інфікованих перевищила 60 тисяч людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Коронавірус
Що треба знати про коронавірус із Китаю / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус 2020 Новини Житомира Новини України Здоров'я Медицина
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