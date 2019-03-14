Шість поганих звичок, які погіршують стан шкіри

Часто виникають прищі, почервоніння та інші проблеми зі шкірою? Можливо, причиною цьому є незбалансований раціон, відсутність спорту, а можливо, – власне сам догляд та звички.

Дерматолог Світлана Якубовська назвала шкідливі звички у догляді за шкірою.

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№1. Вмиватися милом

Будь-яке мило – крем-мило, а також дігтярне, господарське, дитяче – сушить шкіру. При постійному застосуванні воно руйнує захисний її шар. А це призводить до висипань на шкірі, зневоднення та зморшок.

№2. Застосувати скраби

Забудьте назавжди про скраби, а також пілінг зі шкаралупою волоського горіха, абрикосовими кісточками та ін. Такі засоби дуже сильно травмують шкіру. Особливо це шкодить власникам проблемної шкіри, адже це лише сприяє поширенню мікробів по обличчі.



Дерматолог не радить використовувати скраби

№3. Використовувати спиртові лосьйони або тоніки

Засоби, які містять спирт, не варто застосовувати людям з сухою, чутливою та зневодненою шкірою. Спирт у високих концентраціях нещадно сушить шкіру, вбиває захисний шар. Перш за все, це стосується саліцилового спирту.

№4. Не змивати міцелярну воду

Зараз дуже мало таких водичок, які можна залишати на шкірі. Як правило, більшість комбіновані. І їх також краще змити.

№5. Самостійно видавлювати прищі

Це просто бомба уповільненої дії, навіть якщо ви все зробили правильно! Краще довірити своє обличчя в цьому питанні грамотному косметологу.



Не видавлюйте самостійно прищі

№6. Не використовувати сонцезахисні засоби

Засіб з SPF повинен бути постійно! Особливо він актуальний на морі і для діток. Не нехтуйте ним і в інші пори року.

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