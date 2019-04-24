Чи можуть мікрохвильовки нашкодити здоров'ю

До всіх технологічних "див", що полегшують життя, ставляться з більшою пересторогою – мікрохвильові печі, підгузки, лазерна епіляція.

Як працює мікрохвильовка?

Це високочастотні радіохвилі (радіочастотні поля) подібні до випромінювання світла, вони є частиною електромагнітного спектру. Матеріали, що містять воду, наприклад продукти, рідини або тканини, легко поглинають енергію мікрохвильовки, яка потім перетворюється в тепло, повідомляє "Клуб доказової медицини".

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Мікрохвильовки зовсім безпечні?

Не зовсім. Мікрохвильова енергія може поглинатися тілом і виробляти тепло в тканинах. Органи з поганим кровопостачанням і контролем температури (очі) або чутлива до температури тканини (яєчка), мають високий ризик пошкодження.

Проте, при замірах навколо печей, не спостерігалося значного перевищення показників. Конструкція печей гарантує, що мікрохвилі виникають тільки при включенні і закритих дверцятах. Тому переконайтеся, що дверцята зачинені правильно, і що запобіжні пристрої, які встановлені на дверцях, працюють правильно.

Якщо їжа недостатньо нагріта для знищення потенційно небезпечних мікроорганізмів, це може становити небезпеку для здоров'я.

Чи можна гріти їжу для дітей в мікрохвильовці?

Їжа з мікрохвильовки безпечна і має таку ж поживну цінність, як і їжа, приготовлена в звичайній духовці. Основна відмінність між цими двома способами приготування їжі полягає в тому, що енергія мікрохвиль проникає глибше в їжу і зменшує час для нагріву.



В мікрохвильовках можна нагрівати їжу дитині

Чи можна підігрівати грудне молоко в мікрохвильовці?

Є небезпека нерівномірного підігрівання. Ретельно розмішайте молоко перед тим, як дати дитині, або використовуйте спеціальні підігрівачі.

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