Штати відмовилися від евакуації своїх громадян з лайнера Diamond Princess

Американців, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, де спалахнув коронавірус, – не евакуюють. США відмовляються повертати в країну своїх громадян. На борту судна перебувають приблизно 330 американців.

Громадяни США чекають закінчення двотижневого карантину, щоб повернутися додому, повідомляє японський телеканал NHK.

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"Уряди США та Японії обговорили евакуацію з лайнера Diamond Princess громадян Сполучених Штатів. Японська сторона пропонувала достроково повернути американських пасажирів, але американська сторона наполягла на необхідності залишити їх на борту", – повідомили ЗМІ.

Влада США пояснила, що перевезення пасажирів збільшує ризик зараження.

Однак 14 американців з лайнера Diamond Princess, у яких підтвердили наявність коронавірусу, повернулись з Японії в США. Після повернення на батьківщину заражених помістили в ізоляцію. Дозвіл на їх повернення надали Держдепартамент й чиновники охорони здоров'я Сполучених штатів. Відомо, що президент Дональд Трамп дуже обурився через таке рішення. Він пояснив, що це може зашкодити роботі уряду, який намагається стримувати спалахи коронавірусу.

Що відомо про круїзний лайнер Diamond Princess? Перші випадки зараження небезпечним коронавірусом на лайнері Diamond Princess зафіксували 4 лютого. Підозрюють, що хвороба поширилася від 80-річного чоловіка, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі. На борту перебували 3700 осіб з 56 країн. З них 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу. Зокрема, серед них є 25 українців. Двох українців, які також підхопили коронавірус, госпіталізували у лікарню Японії. 14 лютого першим пасажирам круїзного лайнера з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу