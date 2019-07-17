Штучний інтелект розробив вакцину проти грипу, яку випробували на людях

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Штучний інтелект створив вакцину від грипу
Штучний інтелект створив вакцину від грипу / pixabay.com

Учені з Австралії представили першу у світі вакцину проти грипу, яку створив штучний інтелект. Вона дійшла до етапу клінічних випробувань на людях.

Щорічно на грип хворіють майже півмільярда осіб. У більшості випадків хворобу вдається перемогти, але нерідкі й смертельні випадки, пише Business Insider.

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Найстрашніше те, що вірус грипу швидко мутує і стає стійким до вакцин і противірусних препаратів. При цьому створення нової вакцини може займати роки.

Вакцину вже перевірили на людях
Вакцину вже перевірили на людях

Допомогти розв'язати цю проблему може штучний інтелект. Дослідники представили алгоритм, який здатний самостійно шукати відповідне для вакцини з'єднання серед сотень мільйонів кандидатів, які в нього завантажуються. Щоб навчити програму, дослідники завантажували в неї безліч з'єднань: від ефективних до непотрібних.

На основі цих даних алгоритм спрогнозував ефективність нових з'єднань. Одне з них дійшло до етапу клінічних випробувань, які завершаться 30 листопада цього року. У тестуванні бере участь 371 доброволець.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Штучний інтелект Техно Новини Техно Медицина Вакцина
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