Швидкість статевого дозрівання дівчини впливає на її психічне здоров'я

Дівчатка, в яких раніше починається менструація, схильніші до депресії і психічних розладів у дорослому житті.

Вчені опитали 7800 жінок, у яких місячні почалися в середньому в 12 років. За учасницями спостерігали з 16 до 28 років, йдеться у результатах дослідження.

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Чим раніше у дівчат наставав пубертат (перехідний вік), тим сильнішою виявилася їхня схильність до депресії, а також до деструктивної поведінки: крадіжок, обману, торгівлі наркотиками.



Рання менструація негативно впливає на дівчат

"Суспільство відноситься до дівчаток, які рано дорослішають, так, ніби вони старші за свої роки", – пояснила Елен Селкі, експерт по здоров'ю підлітків з Мічиганського університету.

Тому дівчатка часто спілкуються в старших компаніях і стикаються з ситуаціями, до яких вони не готові.

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