Сім шкідливих порад для чоловіків, які зруйнують секс

Часто через рутину секс стає нудним, нецікавим для пари. У певних випадках партнери можуть звинувачувати один одного у цьому, аргументуючи це тим, що, до прикладу, вони недостатньо стараються.

Сексолог Анна Клименко вирішила закцентувати свою увагу на неправильній поведінці чоловіків, яка може зруйнувати сексуальність жінки.

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Які шкідливі поради та поведінка чоловіків знищить секс

1. Нехай вона працює якомога більше. Не лише самому чоловікові сімейні складнощі тягнути. А коли жінка прийде додому, то вона не має забувати, що є жінкою. На її плечах такі справи як попрати одяг, приготувати вечерю, вивчити з дітьми уроки. А якщо жінка у декреті, то це для неї взагалі відпустка.

2. Не розмовляйте про те, що відбувається з вашими відносинами. Ніколи. Нехай образи ростуть і накопичуються. Нехай жінка тихенько плаче в ванній. Всі ці жіночі заморочки вас, як справжнього чоловіка, стосуватися не повинні.

3. Компліменти і квіти жінка отримувати звичайно повинна. Але не частіше двох разів на рік: на 8 березня і День народження. Бо ще звикне до цього і почне просити подарунки частіше.

4. Діти нехай сплять з вами в одному ліжку. А мама – в сусідній кімнаті за тонкою стінкою. Жінка повинна розуміти, що окреме житло коштує дорого. Та й від мами стільки користі — вона і млинці на сніданок приготує, і дасть мудру пораду.

5. Презервативи придумали злі жінки, щоб чоловіки отримували менше задоволення. Кращий спосіб запобігання вагітності – перерваний статевий акт.

6. Не пускайте жінку нікуди. Якщо вона зібралася ввечері десь посидіти, то не варто її відпускати. Все це секта для промивання мозку та викачування грошей.

7. Різноманітність – для слабких чоловіків. Нормальний чоловік займається сексом в одній позі все життя – зрозуміло, чітко, без прелюдій.

Сексолог Анна Клименко “ Якщо є чоловіки, які впевнені, що їх коханка сексуальніша за дружину, то рекомендую створити їй ті ж умови й ви побачите, як вона з "кішечки" швидко перетвориться на "колоду ”.

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