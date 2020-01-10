Головні ознаки, що вам потрібно звернутися до ендокринолога
Часто пацієнти приходять до ендокринолога за рекомендаціями інших лікарів (кардіологів, терапевтів, неврологів, хірургів). Але є і ті, хто самостійно запідозрив збій у власній гормональній системі.
Якщо ви виявили у себе один або декілька з нижчеперелічених симптомів, то вам слід записатися на прийом до ендокринолога, радить лікар-ендокринолог Поліна Факуляк.
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Коли потрібно звернутись до ендокринолога?
- Втома, слабкість і підвищена стомлюваність без видимих причин;
- Поганий настрій без очевидних причин, плаксивість, часті перепади настрою:
- Зниження пам'яті;
- Порушення сну;
- Порушення зору, сльозоточивість очей;
- Тремтіння рук або ніг;
- Прискорене серцебиття;
- Відчуття кому в горлі;
- Високий артеріальний тиск;
- Складно переносити тепло або холод;
- Підвищена пітливість;
- Випадання волосся, зміни в нігтях;
- Підвищене оволосіння на тілі у жінок;
- Вугрі;
- Розтяжки на шкірі, сухість і потоншення шкіри, свербіж;
- Велика або знижена вага;
- Різке підвищення апетиту в поєднанні зі зниженням ваги;
- Часті головні болі, особливо коли ви відчуваєте почуття голоду, спрага;
- Часте сечовипускання, часті закрепи;
- Часті й важковиліковні запальні ураження шкіри;
- Судоми, біль у литках ніг, болі в великих суглобах і кістках;
- Переломи кісток при незначному травмуванні;
- Порушення менструального циклу, виділення з молочних залоз поза вагітності та годування груддю;
- Безпліддя (чоловіче чи жіноче) нез'ясованої природи;
- У чоловіків: зниження і зникнення потенції, збільшення молочних залоз.
Що лікує ендокринолог?
Ендокринолог – це лікар, який спеціалізується на захворюваннях ендокринної системи, діагностикою та лікуванням щитоподібної залози, паращитоподібних залоз і гормонів.
Ендокринолог займається гормональним балансом організму і будь-яких порушень цієї функції. Сюди відноситься дослідження роботи ендокринної системи організму, діагностика і лікування її патологій, усунення порушень, викликаних цими патологіями. Це означає, що ендокринолог лікує не тільки захворювання, але також і їх наслідки: проводить корекцію гормонального балансу, відновлює нормальний обмін речовин, усуває статеву дисфункцію.
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