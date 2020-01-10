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Головні ознаки, що вам потрібно звернутися до ендокринолога

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Коли потрібно йти до ендокринолога / unsplash.com

Часто пацієнти приходять до ендокринолога за рекомендаціями інших лікарів (кардіологів, терапевтів, неврологів, хірургів). Але є і ті, хто самостійно запідозрив збій у власній гормональній системі.

Якщо ви виявили у себе один або декілька з нижчеперелічених симптомів, то вам слід записатися на прийом до ендокринолога, радить лікар-ендокринолог Поліна Факуляк. 

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Коли потрібно звернутись до ендокринолога?

  • Втома, слабкість і підвищена стомлюваність без видимих ​​причин;
  • Поганий настрій без очевидних причин, плаксивість, часті перепади настрою:
  • Зниження пам'яті;
  • Порушення сну; 
  • Порушення зору, сльозоточивість очей;
  • Тремтіння рук або ніг; 
  • Прискорене серцебиття;
  • Відчуття кому в горлі;
  • Високий артеріальний тиск;
  • Складно переносити тепло або холод; 
  • Підвищена пітливість;
  • Випадання волосся, зміни в нігтях;
  • Підвищене оволосіння на тілі у жінок;
  • Вугрі;
  • Розтяжки на шкірі, сухість і потоншення шкіри, свербіж;
  • Велика або знижена вага;
  • Різке підвищення апетиту в поєднанні зі зниженням ваги;
  • Часті головні болі, особливо коли ви відчуваєте почуття голоду, спрага;
  • Часте сечовипускання, часті закрепи;
  • Часті й важковиліковні запальні ураження шкіри;
  • Судоми, біль у литках ніг, болі в великих суглобах і кістках;
  • Переломи кісток при незначному травмуванні;
  • Порушення менструального циклу, виділення з молочних залоз поза вагітності та годування груддю;
  • Безпліддя (чоловіче чи жіноче) нез'ясованої природи;
  • У чоловіків: зниження і зникнення потенції, збільшення молочних залоз.

Що лікує ендокринолог? 

Ендокринолог – це лікар, який спеціалізується на захворюваннях ендокринної системи, діагностикою та лікуванням щитоподібної залози, паращитоподібних залоз і гормонів.

Ендокринолог займається гормональним балансом організму і будь-яких порушень цієї функції. Сюди відноситься дослідження роботи ендокринної системи організму, діагностика і лікування її патологій, усунення порушень, викликаних цими патологіями. Це означає, що ендокринолог лікує не тільки захворювання, але також і їх наслідки: проводить корекцію гормонального балансу, відновлює нормальний обмін речовин, усуває статеву дисфункцію.

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Теги: Здоров'я Лікування
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