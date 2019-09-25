Що таке синдром Аспергера і які відомі люди на нього хворіють

Синдром Аспергера – порушення у розвитку, у основі якого полягають труднощі у соціумі. Варто зазначити, що люди з синдромом Аспергера зустрічаються рідко, проте володіють високим інтелектом, рідше – просто нормальним.

Люди з синдромом Аспергера мають обмежене коло інтересів і не змінюють моделі своєї поведінки. Попри те, що зараз діагноз синдрому Аспергера вже не використовується та відноситься до високофункціонального аутизму, безліч раніше діагностованих людей все ще ідентифікують себе як "Аспі".

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Люди з цим синдромом стикаються з багатьма труднощами у соціумі, їм доволі важко серед людей, адже їх мало хто розуміє. Проте це не заважає людям "Аспі" побудувати кар'єру, створити сім'ю та прожити щасливе життя. Найголовніше – знайти русло, у якому ця людина буде розвиватись. Завдяки хорошому лікуванню можна запросто прикрити слабкі місця людини "Аспі", оголивши перед соціумом лише сильні сторони.

Синдром Аспергера: ознаки у дорослих та дітей

Важко знайти друзів;

Обмежене коло інтересів, яке межує з одержимістю;

Проблеми з емпатією;

Обмежене використання міміки, жестів та тіла;

Людина розмовляє лише з тим, з ким комфортно, а з іншими мовчить;

Діалог перетворюється на монолог цієї людини, і вона не розуміє, що інший хоче щось сказати чи піти;

Неузгоджені рухи або незграбність;

Можлива тривога та депресія;

Чи можна вилікувати цей синдром?

Когнітивна поведінкова терапія здатна допомогти вирішити тривогу, а також інші особисті проблеми. Заняття, які навчають соціальних навичок, допомагають таким людям у спілкуванні та розумінні соціуму. Фізична терапія виправляє координацію, а заняття з логопедом мають змогу надати людям "Аспі" контроль над голосом.

Окрім того, психоактивні лікарські засоби можуть допомогти впоратися з нав’язаною тривожністю, депресією, дефіцитом уваги та гіперактивністю (СДУГ).

Сильні сторони людей з синдромом Аспергера

Цілеспрямованість та наполегливість;

Проникливість та індукція;

Увага до деталей;

Скрупульозність;

Синдром Аспергера та відомі люди

Енді Воргол;

Білл Гейтс;

Сер Ентоні Хопкінс;

Ганс Крістіан Андерсен;

Тім Бертон;

Льюїс Керролл;

Чарльз Дарвін;

Альберт Ейнштейн;

Томас Джефферсон;

Стів Джобс;

Стенлі Кубрик;

Мікеланджело;

Вольфганг Амадей Моцарт;

Сер Ісаак Ньютон;

Нікола Тесла;

Люди з синдромом Аспергера виважені, непохитні та рішучі люди. Вони не здатні розсіюватись на дрібниці та зазвичай займаються тим, що у них виходить найкраще. Можливо, вони не такі позитивні у спілкуванні, проте їх самовіддачі і здатності йти до мети можна лише позаздрити.

Деякі дослідники стверджують, що цей синдром варто розглядати, як пізнавальний стиль, а не розлад, і що його слід вилучити зі стандартного посібника діагностики та статистики, так само як і вилучили гомосексуальність.

Вони кажуть, що навіть якщо у соціальному світі немає великої користі від такої скрупульозності, проте у світі математики, обчислювальної техніки, каталогізації, музики, лінгвістики, інженерії та науки такий погляд на деталі веде лише до успіху, а не до невдачі.

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