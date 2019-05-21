Синдром дефіциту уваги: причини та лікування
Синдромом дефіциту уваги або СДУГ називають певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку, гіперактивністю. Спостерігаються такі розлади, як у дітей, так і у дорослих.
Про синдром порушення активності та уваги (СДУГ) розповіла лікар-психіатр Ольга Бондаренко.
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Чому виникає?
Можливими факторами ризику синдрому дефіциту уваги :
- спадковий – найпоширеніший (якщо один з батьків страждає СДУГ, ризик виникнення – 50%);
- несприятливий перебіг вагітності та пологів;
- інфекційні захворювання та травми головного мозку, перенесені в ранньому дитинстві.
Синдром дефіциту уваги переважно передається спадково
Поява симптомів обумовлено дефіцитом нейромедіаторів норадреналіну і дофаміну. Сучасні дослідження вказують на порушення в системі певних структур головного мозку, нормальна робота яких регулює контроль уваги та організацію поведінки.
Хто лікує?
Допомога при СДУГ повинна бути комплексною з залученням батьків і фахівців:
- психіатр / психолог / психотерапевт;
- дефектолог / логопед;
- нейропсихолог;
- соціальний працівник.
Необхідно допомогти родині дитини. Розповісти про симптоми та причини СДУГ (пояснивши, що це порушення в роботі нервової системи, а не "розпещеність") направити на поведінкову або сімейну психотерапію. Дати рекомендації в організації процесу навчання в школі та вдома. Розповісти про застосування "таймерів" і "жетонної системи".
Як лікувати?
Чарівної таблетки від СДУГ не існує. При скасовуванні лікування симптоми можуть повернутися.
Препарати, з доведеною ефективністю, які використовують для лікування СДУГ:
Психостимулятори (метилфенидат, амфетамін) – є першою лінією терапії в США. Покращення приходять у більшості дітей при лікуванні даної групою препаратів.
Атомоксетин (Страттера). Володіє високою ефективністю щодо симптомів СДУГ. Мінус препарату – висока ціна.
ТЦА (трициклічніантидепресанти-іміпрамін, нортриптилін) Знижують гіперактивний і імпульсивну поведінку шляхом седативного ефекту, не впливають на дефіцит уваги. Але через токсичність і побічні ефекти не використовуються для лікування СДУГ.
СІОЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну). Використання при СДУГ мало вивчено.
Препарати, які не використовуються для лікування СДУГ:
- ноотропи;
- нейролептики;
- судинні препарати;
- сечогінні засоби;
- гомеопатія, БАДи.
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