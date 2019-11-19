Синдром СДУГ: коли діти не просто гіперактивні, а потребують лікування – Супрун

СДУГ зачіпає від 8 до 12% дітей в усьому світі. Синдром може збільшувати ймовірність інших психічних розладів та погано впливати на соціалізацію, стосунки в парі та з дітьми, навчання, кар’єру та залежні стани. Майже у 65% людей СДУГ залишається в дорослому віці, в повній або в частковій формі.

Уляна Супрун пояснила, що синдром дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ) – це порушення розвитку нервової системи, яке часто потребує лікування, а не засудження.

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Що таке СДУГ та як проявляється

СДУГ має різноманітні прояви, і єдиної причини, що його викликає, не існує. Наразі відзначають, що куріння матері при вагітності, контакт із токсичними речовинами, мала вага при народженні, травми мозку та особливо генетична схильність – можуть бути причинами появи синдрому.

СДУГ зустрічається частіше в чоловіків, ніж в жінок. З-поміж людей з таким діагнозом лише 20% жінок. Втім, у дівчат його часто не діагностують, бо в них СДУГ проявляється не як гіперактивність (яка всім “заважає”), а я тиха замріяність і зануреність в себе (що всіх влаштовує).

СДУГ – прояви Неуважність, розсіяність, нездатність зосередитися.

Постійна рухливість, куйовдження волосся, чухання потилиці, в дітей – спроби залізти куди не можна та пересування кімнатою.

Імпульсивність, в тому числі при витрачанні грошей.

Мозок людей з дефіцитом уважності має структурні та функціональні особливості: меншу щільність сірої речовини та порушення у структурі білої речовини, меншу масу мозку, запізніле дозрівання передньої кори.

Функціональна томографія мозку людей, які мають СДУГ, засвідчила недостатнє поєднання ділянок, що відповідають за думки у стані спокою, та ділянок, що беруть участь в контролі дій.

Активність різних частин мозку відрізняється в людей зі СДУГ та без нього: одні ділянки гіперактивні, інші – пригальмовані.

Дофамінові прошивки мозку в людей зі СДУГ формуються із затримкою, і нейронам бракує дофамінових рецепторів та переносників цього нейромедіатору.

СДУГ – особливості синдрому Синдром дефіциту уважності та гіперактивності – це не "погане виховання", а особливість дитини, яка впливає на здатність себе контролювати. Дітям із СДУГ може бути важко в школі, але не тому, що вони "дурніші за інших", а через складнощі з увагою і потребу в підтримці з боку вчителів.

СДУГ – це синдром, тобто він має спектр різних проявів, і не минає, як інфекційна хвороба, наголошує пані Уляна.

Діагностування синдрому дефіциту уважності та гіперактивності

Діагноз може ставити психіатр, що кваліфікований в діагностиці та лікуванні СДУГ. Лікарі первинної ланки мають утримуватися від призначення лікування в разі підозри на гіперактивність та спрямувати пацієнта до психіатра.

В діагностиці слід спиратися на повний анамнез, неодноразові, тривалі спостереження за пацієнтом та співбесіди з ним та/чи батьками. Симптоми мають відповідати СДУГ, спричиняти принаймні помірні психологічні, соціальні складнощі чи впливати на навчання.

Міжнародні протоколи радять спостерігати за пацієнтом упродовж 10 тижнів.

Життя з діагностованим синдромом має свої переваги й недоліки:

Добре те, що батьки, а згодом й самі пацієнти усвідомлюють причину симптомів і можуть оптимізувати умови роботи та навчання.

Також розуміння особливостей власної уважності допоможе з вибором професії – не варто займатися тим, де миттєва втрата уваги може стати фатальною. Таким людям радять фокусуватися на своїх сильних сторонах і вчитися управляти імпульсивністю.

Погано в діагностиці СДУГ те, що таких дітей все одно стигматизують і сприймають у світлі стереотипів. Крім того, далеко не завжди йдуть на зустріч інклюзивності та оптимізації умов навчання.

Лікування СДУГ

Люди, що виховують дітей із СДУГ, повинні мати добрий контакт з дитиною, встановити чіткі правила і рамки, та структурувати день дитини: має бути розклад, рутина, зрозумілі чіткі інструкції та вимоги, і передбачуваність.

Дітей зі СДУГ потрібно хвалити за найменші досягнення й успіхи. Протокол закликає пояснювати батькам, що дитина так поводиться не тому, що вони погані батьки, але їм потрібно докладати більше зусиль, бо ситуація складніша за пересічну.

Вчителі мають вибудовувати особливі стосунки з учнем. Наприклад, дозволяти йому більше рухатися, чи давати завдання, що потребують руху, як-от вимити дошку.

Брак уважності та гіперактивність у дітей потребують сильного залучення батьків та вчителів, а людей старшого віку — партнерів.

СДУГ – лікування Протокол NICE радить робити вибір між ліками на основі метилфенідату, атомоксетіну та дексамфетаміну. В Україні наявні метилфенідат і атомоксетін. В першу чергу слід застосовувати метилфенідат, а якщо протягом шести тижнів немає прогресу, то можливе застосування ліздексамфетаміну. Якщо є покращення, але певна непереносимість, то слід обрати дексамфетамін.

Уляна Супрун закликала лікарів дотримуватися міжнародних протоколів, і прописувати за потреби ліки, та зазначати на рецепті ім’я пацієнта, дату початку лікування та необхідну дозу, навіть якщо ліків наразі немає на ринку. Бо якщо не буде рецептів, не буде і попиту.

Дітям старшого віку і дорослим рекомендують також когнітивно-поведінкову терапію для покращення соціальних навичок, вирішення задач, вміння слухати, виражати та розуміти свої почуття. Це дуже важливий елемент підтримки людей зі СДУГ.