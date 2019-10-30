Як прибрати синці під очима – сім дієвих способів

Синці або темні кола під очима можуть приносити чимало дискомфорту, адже багато людей вважають таке явище неестетичним та намагаються замасковувати синці косметичними засобами. Однак, якщо макіяж нанести неправильно, це може лише погіршити ситуацію. Що робити для того, аби синці таки зникли?

Сім простих та дієвих способів пропонує Anywell.

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Способи боротьби з синцями під очима

Більше спіть

Якщо мішки та синці під очима не є медичною проблемою, тоді це ознака нестачі сну.

Скористайтесь додатковою подушкою

Якщо мішки під очима з’являються вранці й зникають до вечора, спробуйте змінити позу для сну або скористатися додатковою подушкою. Косметологи радять спати на спині, щоб рідина в організмі не застоювалася. Також не варто використовувати пір’яні подушки, так ви уникнете алергії.

Полюбіть селеру, банани та спаржу

Перераховані продукти допомагають врегулювати вміст калію, адже саме цей мікроелемент контролює рівень рідини в організмі. Щоб зменшити набряки навколо очей, додайте в раціон клітковину. Вона міститься у висівках, бобових, моркві та яблуках.



Банани можуть бути корисними в боротьбі із темними колами під очима

Олія мигдалю

Суха шкіра – одна з причин виникнення темних кіл. Зневоднена шкіра навколо очей робить фіолетові вени більш помітними. Ефективним способом боротьби може стати звичайне олія мигдалю. В ній містяться лінолева та олеїнова кислоти, що зволожують, зменшують запалення та підтримують функцію бар’єру завдяки високому вмісту вітамінів В і Е, а також фітостеринів.

Пийте більше води

Вода допомагає не лише добре себе почувати, а й добре виглядати. Регулярно пийте протягом дня і синці під очима стануть непомітними. Дерматологи радять питим теплий чай або воду кімнатної температури.

Вживайте більше вітаміну С

Вітамін С творить дива, коли мова йде про темні кола під очима, тож додайте до свого меню броколі, цитрусові, ягоди, ананаси та цвітну капусту. Додаткова порція цього вітаміну також сприятиме виробленню колагену.

Їжте продукти, які багаті залізом

Якщо ви не вживаєте м’ясо, пошукати залізо можна і в інших продуктах. Зверніть увагу на їжу з високим вмістом вітаміну B12 – бобові, морська капуста, шпинат та абрикоси.

Причини появи синців під очима

- Недосипання, хронічна втома.

- Недостатня кількість рідини в організмі.

- Перевтома очей (втома від монітора, напружене читання).

- Анемія (низький гемоглобін).

- Отруєння, кишкова інфекція, інтоксикація при інфекційних хворобах.

- Головний біль судинного характеру.

- Захворювання серця і судин.

- Куріння і зловживання алкоголем, енергетичними напоями.

Варто розуміти, що синці під очима – це діагностичний критерій. Якщо темні кола чи мішки під очима, почервоніння очей турбують постійно, то потрібно пройти обстеження та виключити серйозні причини.

Часто синці й темні кола навколо очей – це спадкова особливість, яка може проявлятися в голубуватому, зеленуватому відтінку ближче до внутрішнього кута ока – і причина тому – надто тонка і світла шкіра навколо очей.

Синці під очима у чоловіків бувають рідше, ніж у жінок: це особливості будови чоловічої шкіри на обличчі, вона апріорі товща. А відтак, постійні темні кола під очима чоловіка повинні насторожити, і ніяких косметичних процедур замість обстеження лікаря бути не повинно.

Синці під очима у дитини можуть свідчити про проблеми мозкового кровообігу, вади серця, кардіоміопатію, зневоднення, сильну втому, виснаження, інфекційне захворювання, хронічне запалення в організмі.