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Скалецька в захисному костюмі зустрілася з евакуйованими: фото

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Міністерка Охорони здоров'я Зоряна Скалецька зустрілася та поговорила з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями.

Скалецька розповіла, що усі евакуйовані здорові та не мають симптомів ГРВІ.

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Пані Зоряна завітала до кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари", де перебувають евакуйовані з Китаю.  

 
Зоряна Скалецька
“Мій костюм – обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою”.

Міністерка зазначила, що єдині скарги, які вона почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Та вони разом працюють над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою.

Головне про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019

  • Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Коронавірус 2020 Нові Санжари Зоряна Скалецька
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