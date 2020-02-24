Скалецька в захисному костюмі зустрілася з евакуйованими: фото
-
Міністерка Охорони здоров'я Зоряна Скалецька зустрілася та поговорила з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями.
Скалецька розповіла, що усі евакуйовані здорові та не мають симптомів ГРВІ.
Читайте також: У Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю, терміново викликали швидку: причини
Пані Зоряна завітала до кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари", де перебувають евакуйовані з Китаю.
Зоряна Скалецька
“Мій костюм – обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою”.
Міністерка зазначила, що єдині скарги, які вона почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Та вони разом працюють над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою.
Головне про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019
- Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі