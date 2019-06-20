Скільки годин потрібно працювати, щоб зберегти психіку

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Скільки годин потрібно працювати, щоб зберегти психіку
Скільки годин потрібно працювати, щоб зберегти психіку / whitehalloffices.com

Вчені з університетів Кембриджу й Солфорда встановили, скільки годин потрібно працювати для досягнення оптимального благополуччя.

Дослідники проаналізували дані про майже 85 тисячах британців працездатного віку, пише Social Science and Medicine.

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Вони з'ясували, що, в порівнянні з відсутністю роботи, мінімальна тривалість робочого тижня (до восьми годин) може забезпечити психічне здоров’я.

При цьому оптимальної тривалості робочого тижня для тих, хто вже працює, вченим виявити не вдалося.

Що стосується оптимальної для психічного здоров'я тривалості робочого тижня для людей, які працюють, то дослідникам не вдалося знайти залежностей.

У порівнянні зі стандартним робочим тижнем (від 36 до 40 годин) менш тривала робота не була пов'язана з поліпшенням психічного стану. При цьому робота від 8 до 16 годин була пов'язана зі зниженими показниками психічного здоров'я чоловіків і те ж саме спостерігалося для жінок, які працювали понад 40 годин на тиждень.

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Що стосується задоволення життям, то цей показник для безробітних чоловіків підвищувався тільки при робочому тижні тривалістю до 16 і понад 24 годин, а для жінок – від 20 до 24 годин.

Результати роботи можуть бути корисні для запобігання наслідків, які може завдати здоров'ю людини автоматизація праці.

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Теги: Здоров'я дослідження Психологія Новини Здоров'я
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