Скільки коштує евакуація українців з Китаю

Евакуацію українців з Китаю виконуватиме авіакомпанія SkyUP, уряд погодив виділення коштів на здійснення відповідного рейсу.

Евакуація українців обійшлася державі у 4,5 мільйона гривень. Про це повідомив Дмитро Абрамович, перший заступник міністра інфраструктури України під час брифінгу щодо евакуації українців та громадян інших держав з Китаю.

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На початку лютого цього року Мінінфраструктури та Кабінетом Міністрів відповідно було вжито заходи для виділення коштів на здійснення відповідного рейсу.

Кошти на забезпечення здійснення відповідного рейсу, саме компанія SkyUp погодилася здійснити евакуацію. Інформація відкрита, вартість подібного роду чартери буде становити до 4,5 мільйони гривень,

– зазначив Дмитро Абрамович.

Крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні. Примітно, що кошти за їх евакуацію авіакомпанія отримає від держав громадян, яких буде евакуйовано.

Разом з українцями з Уханя евакуюють і декількох громадян Росії, Білорусі, Аргентини та Нідерландів. Відтак, на борту літака перебуватимуть 49 українців, 25 іноземців та 16 членів екіпажу.

Що відомо про евакуацію українців з Уханю?

Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого , а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.

, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України. Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на 14 денний карантин . Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал , який займався обслуговуванням пасажирів.

, який займався обслуговуванням пасажирів. Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.

В Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих , ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції. Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.

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