Скільки кроків повинна пройти жінка, щоб знизити ризик смерті

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Скільки кроків повинна пройти жінка, щоб знизити ризик смерті
Скільки кроків повинна пройти жінка, щоб знизити ризик смерті / globoesporte.globo.com

Мінімум 4400 кроків, зроблених щодня, захищають жінок від підвищеного ризику смерті, – це показало дослідження вчених з США і Японії.

В роботі вчених взяли участь 16 тисяч жінок віком від 72 років, пише журнал JAMA Internal Medicine.

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Жінки, які проходили 4.4 тисячі кроків щодня, протягом чотирьох років дослідження, мали істотно нижчий рівень смертності, ніж жінки, які робили за добу не більше 2 700 кроків.

У порівнянні з групою, жінки, які в середньому проходили 4400 кроків на день, мали на 41% нижчий ризик смерті.

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Якщо ж жінка проходила більше кроків щодня. То це ще більше знижувало ризик смертності. Цей показник зростає до 7,5 тисяч кроків щодня, а вже після цієї кількості кроків він не змінюється.

Чим більше кроків жінка пройде – тим менший ризик смерті у наступні 5 років.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Довголіття дослідження
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