Скільки людей гине через лікарські помилки

Дослідження вчених Манчестерського університету показало: 12% всіх пацієнтів у світі стають жертвами лікарських помилок. Ці пацієнти вмирають або отримують довічну інвалідність.

Про те, що приблизно кожен восьмий пацієнт, який потрапляє до лікарів, страждає від їх непрофесіоналізму, пише журнал British Medical Journal.

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У статті йдеться, що близько 12% пацієнтів при наданні медичної допомоги страждає від лікарської помилки, яку в половині випадків можна було б уникнути.

Найчастіше лікарські помилки допускаються в відділеннях хірургічної та інтенсивної терапії, найрідше – в акушерських відділеннях. В цілому, констатують його автори, "лікарські помилки є серйозною проблемою в медичних установах".



Люди найчастіше стають жертвами помилок хірургів

Висновки вчених базуються на результатах аналізу 70 спостережних досліджень за участю 337 025 пацієнтів. У 12% випадків були виявлені лікарські помилки, наслідком яких ставали смерть або довічна інвалідність пацієнтів.

У 49% випадків це були помилки, допущені лікарями при призначенні ліків або певних методів лікування, у 23% випадків – при проведенні хірургічних операцій, в 16% випадків пацієнтам лікарі заносили інфекції, 49% – призначення ліків чи інших методів лікування.

Автори дослідження висловилися про те, що необхідні конкретні кроки щодо запобігання подібних помилок.

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