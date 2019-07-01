Чи можна їсти м'ясо при гастриті

Гастрит – це запалення слизової оболонки стінки шлунка. Він може бути гострим і хронічним з періодами загострення.

При гострому гастриті й загостренні хронічного процесу пацієнту необхідно дотримуватися лікувальної дієти. Але у вашому раціоні при цьому захворюванні обов'язково має бути присутня і білкова їжа, зокрема м'ясні продукти.

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М'ясо – важливий харчовий продукт для всього організму, в тому числі й для шлунка.

Що можна їсти

У період загострення повністю виключаються свинина і баранина, оскільки це жирні страви. Дієтичне меню може складатися з курки, кролика, телятини та індички. Загальна калорійність раціону не повинна перевищувати 2000 ккал.

Яловичину (за винятком телятини) небажано вживати в їжу, оскільки вона може травмувати слизову оболонку шлунка. Але якщо ви не можете відмовитися від неї, то потрібно готувати в відвареному, тушкованому вигляді або ж на пару. Рекомендовані рубані парові котлети, порційні шматочки м'яса. Енергетична цінність 200-250 ккал на кожні 100 грамів.



При гастриті не можна їсти жирне м'ясо

Телятина досить ніжна страва, що містить крім білка велику кількість макро і мікро елементів, вітамінів групи В. М'ясо курки або індички не повинно бути жорстким.

Кролятина – один з найпопулярніших дієтичних м'ясних продуктів. Відрізняється мінімальною кількістю холестерину і жиру. При цьому білка в кролятині більше, ніж в курячому м'ясі, і засвоюється організмом на 95%.

Однак потрібно пам'ятати, що надлишок тваринного білка також шкідливий для організму. Останні дослідження показують, що велике вживання білків тваринного походження може призвести до розвитку раку.

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