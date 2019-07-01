Чи можна їсти м'ясо при гастриті

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Скільки можна їсти м'яса при гастриті
Скільки можна їсти м'яса при гастриті / unsplash.com

Гастрит – це запалення слизової оболонки стінки шлунка. Він може бути гострим і хронічним з періодами загострення.

При гострому гастриті й загостренні хронічного процесу пацієнту необхідно дотримуватися лікувальної дієти. Але у вашому раціоні при цьому захворюванні обов'язково має бути присутня і білкова їжа, зокрема м'ясні продукти.

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М'ясо – важливий харчовий продукт для всього організму, в тому числі й для шлунка.

Що можна їсти

У період загострення повністю виключаються свинина і баранина, оскільки це жирні страви. Дієтичне меню може складатися з курки, кролика, телятини та індички. Загальна калорійність раціону не повинна перевищувати 2000 ккал.

Яловичину (за винятком телятини) небажано вживати в їжу, оскільки вона може травмувати слизову оболонку шлунка. Але якщо ви не можете відмовитися від неї, то потрібно готувати в відвареному, тушкованому вигляді або ж на пару. Рекомендовані рубані парові котлети, порційні шматочки м'яса. Енергетична цінність 200-250 ккал на кожні 100 грамів.

При гастриті не можна їсти жирне м'ясо
При гастриті не можна їсти жирне м'ясо

Телятина досить ніжна страва, що містить крім білка велику кількість макро і мікро елементів, вітамінів групи В. М'ясо курки або індички не повинно бути жорстким.

Кролятина – один з найпопулярніших дієтичних м'ясних продуктів. Відрізняється мінімальною кількістю холестерину і жиру. При цьому білка в кролятині більше, ніж в курячому м'ясі, і засвоюється організмом на 95%.

Однак потрібно пам'ятати, що надлишок тваринного білка також шкідливий для організму. Останні дослідження показують, що велике вживання білків тваринного походження може призвести до розвитку раку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт Дієти
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