Скільки потрібно користуватися смартфоном, щоб збільшити ризик ожиріння

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Скільки потрібно користуватися смартфоном, щоб збільшити ризик ожиріння
Скільки потрібно користуватися смартфоном, щоб збільшити ризик ожиріння / newsd.in

Нове дослідження вчених з Колумбії показало, що люди, які користувалися смартфонами, мають на 43% підвищений ризик появи ожиріння.

Дослідники з Університету Симона Болівара провели аналіз тисячі студентів факультету медичних наук – 700 жінок та 360 чоловіків. Середній вік яких становив 19 та 20 років відповідно, пише EurekAlert!.

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У 36% чоловіків мали надлишкову вагу, і 57% ожиріння, а жінки – 42% надлишкової ваги та 57% ожиріння.

Дослідники виявили, що ризик ожиріння збільшився на 43%, якщо смартфон використовувався п’ять і більше годин на день.

 
Ожиріння – що це?
Це захворювання, що збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань, таких як: захворювання серця, діабет II типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних захворювань раку, остеоартриту та астми.

Частіше ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.

Все через те, що студенти вдвічі частіше вживали більше солодких напоїв, фаст-фуду, солодощів, закусок і знизили фізичні навантаження

26% відсотків учасників із зайвою вагою та 4,6% людей, що страждають ожирінням, провели понад п’ять годин, користуючись своїм пристроєм.

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Проведення занадто багато часу перед смартфоном полегшує сидячий спосіб життя, скорочує час фізичних навантажень.

 
Ожиріння – причини виникнення

• пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів

А це все збільшує ризик передчасної смерті, діабету, серцевих захворювань, різних видів раку, кістково-суглобового дискомфорту та опорно-рухових симптомів.

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Теги: Техно Здоров'я Здорове життя Смартфони Новини Здоров'я дослідження
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