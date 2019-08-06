Скільки потрібно користуватися смартфоном, щоб збільшити ризик ожиріння
Нове дослідження вчених з Колумбії показало, що люди, які користувалися смартфонами, мають на 43% підвищений ризик появи ожиріння.
Дослідники з Університету Симона Болівара провели аналіз тисячі студентів факультету медичних наук – 700 жінок та 360 чоловіків. Середній вік яких становив 19 та 20 років відповідно, пише EurekAlert!.
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У 36% чоловіків мали надлишкову вагу, і 57% ожиріння, а жінки – 42% надлишкової ваги та 57% ожиріння.
Дослідники виявили, що ризик ожиріння збільшився на 43%, якщо смартфон використовувався п’ять і більше годин на день.
Частіше ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.
Все через те, що студенти вдвічі частіше вживали більше солодких напоїв, фаст-фуду, солодощів, закусок і знизили фізичні навантаження.
26% відсотків учасників із зайвою вагою та 4,6% людей, що страждають ожирінням, провели понад п’ять годин, користуючись своїм пристроєм.
Проведення занадто багато часу перед смартфоном полегшує сидячий спосіб життя, скорочує час фізичних навантажень.
• пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів
А це все збільшує ризик передчасної смерті, діабету, серцевих захворювань, різних видів раку, кістково-суглобового дискомфорту та опорно-рухових симптомів.
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