Скільки потрібно їсти яєць, щоб вберегтися від сліпоти

Вчені з Австралії провели дослідження і виявили, що яйця допоможуть уникнути вікової втрати зору, викликаної дегенеративними змінами сітківки ока.

У дослідженні, яке тривало 15 років, взяли участь дві тисячі пацієнтів у віці від 49 років, пише Clinical Nutrition.

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Усі учасники розповіли, як часто вони вживають яйця.

Виявилося, що у людей, які споживали 2-4 яйця в тиждень, знижувався ризик втрати зору в результаті вікової макулярної дистрофії сітківки ока на 62%.

Дистрофія сітківки ока – що це? Це не одна, а ціла група захворювань очей, що призводять до поступової загибелі клітин сітківки. Вони можуть бути самостійними, а можуть виникати і на тлі інших хвороб. Дистрофія сітківки є основною причиною різкого погіршення зору аж до повної його втрати.



Підступність цієї патології полягає в тому, що протягом досить довгого часу вона себе практично нічим не проявляє, але при цьому призводить до незворотних змін в будові сітківки.

При цьому 5-6 яєць на тиждень ще більше знижували ризик вікової сліпоти в порівнянні з тими, хто не їв яйця або вживав їх менше, ніж два яйця на тиждень.

А от у людей, які їли кілька яєць на день, не знижувався і не підвищувався ризик розвитку сліпоти.

Дослідники вважають, що на збереження зору в даному випадку впливають каротиноїди, які у великій кількості міститься в яєчному жовтку. Відомо, хто каротин живить сітківку ока. Крім цих речовин в жовтку також багато лютеїну і зеаксантину, антиоксидантів, які здатні зберігати гостроту зору.

Вчені також не можуть пояснити, чому надлишок вживання яєць ніяк не впливає на гостроту зору.

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