Скільки потрібно займатися сексом у вашому віці

Секс – це не лише невіддільна частина інтимного життя, а й складова частина здоров’я як жінки, так і чоловіка.

Уролог-андролог Станіслав Сосновський назвав норми сексу у 20, 30 і 50 років.

Сексологи пояснюють: Чому людям подобається груповий секс

Андролог – хто це? Це лікар, який займається захворюваннями сечостатевої системи чоловіків. Звертаються до уролога пацієнти при болях в області нирок, при сечовипусканні, статевому акті, порушення сечовипускання або виділеннях з сечовипускального каналу.

15-30 років – кількість, а не якість

Це вік гормональних вибухів і активного пізнання своєї сексуальності. Недовгий період, коли і хлопці, і дівчата перебувають майже на рівних в своїх бажаннях і можливостях.

І якщо перший досвід може відкладатися через страхи, стресу і адреналіну (найлютіших ворогів ерекції), то такі контакти можуть відбуватися часто, до декількох разів на день.

І хоча дівчата в цей період також активні, як і хлопці, піком жіночої сексуальності ці роки назвати складно. Чуттєвість і еротизм в них тільки починають розвиватися, і більша частина поки не можуть відчути оргазм.

30-40 років – жінки беруть ініціативу

У такому віці, як правило, з'являються постійні партнери, і це дозволяє більше розкриватися, пізнаючи бажання себе і один одного. Сексом займаються рідше, ніж в юні роки – 2-4 рази в тиждень, – але він стає на щабель кращим.

Поки у чоловіків гормони залишаються на високому, але вже не на піковому, рівні, жінки переживають справжній сплеск активності. Часто це пов'язано з вагітністю та пологами, які кардинально змінюють жіночий гормональний профіль, підвищуючи здатність до оргазму.

У цьому віці жінка вже вивчила своє тіло, і знає, чого хоче від сексу, і не соромиться говорити про це партнеру.

Водночас фіксується найбільша частота жіночих зрад, тому що тільки "подружнього обов'язку" може бути недостатньо.

40-55 років – соціальна сексуальність

Попри поступове зниження рівня тестостерону, у чоловіків зростає їх "соціальна" сексуальність. Облаштувавши сімейний побут і секс, чоловік починає нудьгувати в них. Багато хто намагається урізноманітнити своє сексуальне життя, додавши в неї яскраві емоції — рольові ігри, тривалі прелюдії, нерідко — зради.

Секс в цьому віці якісний, в середньому кілька разів на тиждень.

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