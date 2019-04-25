Скільки разів на день потрібно їсти: відповідь лікаря
Напевно, кожна людина задумується про те, як часто потрібно їсти. Якщо ж говорити про частоту прийомів харчування, потрібно звертати увагу на наявність хвороб та особистих вподобань у їжі.
Лікар-терапевт Лада Ступакова розповіла, кому підходить часте харчування (5 разів на день), а кому стандартне (2-3 рази).
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Часте харчування 5 разів на день підходить людям
1) при повністю виснажених надниркових
2) при проблемах з жовчним міхуром, до моменту, поки не налагодите хороший відтік жовчі
3) веганам, якщо не вистачає 2-3 прийомів їжі для набору добової потреби калорій
4) повністю здоровим людям, які мало їдять солодке
Чому більшості людям не потрібно їсти дуже часто
По-перше, всі, хто їдять м'ясо, їдять раз на день (у тваринному світі). Після чого переварюють, так влаштований організм. М'ясо перетравлюється довго, до 4 годин у шлунку, ще до 6 годин в тонкому кишківнику. Немає сенсу кидати нові дрова в піч, де наполовину ще горять колишні.
По-друге, кожен прийом їжі, точніше, те, що не вода, призводить до викиду інсуліну на 3-4 години. Часті піки підвищення інсуліну знижують чутливість клітин до нього (інсулінорезистентність).
На кожен перекус гормон починає виділятися ще більше. Ви відчуваєте перепади високого інсуліну і зниження глюкози, коли хочете спати після їжі і частою потребою поїсти, особливо солодке. Більше інсуліну, менше чутлива клітина, більше глюкози в крові.
А значить менше виділяється гормон росту, (його стимулює низький рівень глюкози)
Це призведе до:
• прискорення зовнішнього старіння;
• ожиріння (жир накопичується переважно в області живота);
• раннього атеросклерозу, ризику інсульту, інфаркту;
• зниження лібідо.
Інсулін не тільки "заганяє" глюкозу в клітину для обміну, але і стимулює їх зростання. Саме тому починають виникати папіломи, кісти, в тому числі і синдром полікістозних яєчників, міоми, ендометріоз.
Харчування 2-3 рази без перекусів і низьким глікемічним індексом підійде
1) всім м'ясоїдам;
2) людям з інсулінорезистентністю;
3) у кого є надлишкові кілограми, особливо навколо талії.
Очевидно, що при будь-якому режимі харчування варто виключити / зменшити частоту, їжі з високим ГІ (глікемічним індексом) – солодке, включаючи фруктозу, випічка, тобто ті продукти, на які піки інсуліну в крові високі.
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