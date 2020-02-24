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Скільки тестів на виявлення коронавірусу наразі є в Україні

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Тести на коронавірус / novostipmr.com

Всесвітня організація охорони здоров’я надала для України тест-системи для виявлення коронавірусу Covid-19. Тестів вистачить для перевірки тисячі осіб – деякі з них вже використали.

Про це заявив на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін.

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Українські медики можуть перевірити тисячу пацієнтів на наявність коронавірусу. Сьогодні, 24 лютого ВООЗ передала Україні 30 нових тест-систем. 

 
Ігор Кузін
“Сьогодні Україна отримала додаткові тест-систем від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це певна гуманітарна допомога, яку надає ВООЗ різним країнам. Наразі до України доставлено майже 900 комплектів — тобто для 900 осіб ми маємо змогу провести дослідження у випадку необхідності”.

З початку Україна закупила тест-систему на 100 випробувань, плюс ще додаткові у вигляді гуманітарної допомоги — на 900 досліджень. Тобто всього ми 1000, але з них є використані, відтак вже менше.

"Вони усі перебувають в Києві, від ВООЗ ми їх отримали сьогодні вранці. Зараз опрацьовується питання щодо розподілу їх на рівень обласних лабораторних центрів МОЗ для того щоб мали змогу проводити дослідження на рівні областей”, – додав очільник Центру громадського здоров'я. 

Головне про евакуацію українців через коронавірус Covid-2019

  • Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.


Дані про смертність від коронавірусу Covid-2019/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: ВООЗ Коронавірус 2020 Медицина Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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