Скільки треба займатись спортом, щоб зменшити ризик інсульту

Якщо пенсіонери приділяють фізичним навантаженням хоча б одну годину на тиждень, то це дозволяє зменшити ризик хвороб серця та інсультів. Тренування йдуть на користь навіть тим, хто має діабет другого типу або інвалідність.

Ніколи не пізно почати займатися спортом, це показало нове масштабне дослідження. Вчені з Південної Кореї прийшли до висновку про те, що фізична активність після 60 років істотно знижує ризик інфарктів та інсультів навіть у тих людей, хто раніше не дуже дружив зі спортом.

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Вся річ у тому, що необхідність ходити на роботу і якось рухатися там також може вважатися різновидом фізичних навантажень. Але, коли люди виходять на пенсію, то найчастіше ведуть сидячий спосіб життя, який укупі з різким обмеженням соціальних контактів завдає дуже істотний удар по їхньому організму.

Інсульт – що це? Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, яке може спричинити:

- параліч кінцівок;

- втрату зору;

- порушення ходи, мови та психічних функцій.

Все це істотно збільшує ризик серцево-судинних хвороб. І ось тепер було доведено, що пенсіонерам необхідно включати у своє життя будь-які різновиди фізичних навантажень для того, щоб захиститися від дуже поширених в літньому віці хвороб.



Старшим людям потрібна фізична та розумова активність

Дослідження показало, що будь-яка кількість навантажень може бути корисним для здоров'я, включаючи навіть одну годину на тиждень. Але максимальну перевагу приносять від 75 до 150 хвилин фізичних навантажень щотижня, за допомогою яких можна зменшити ризик інфарктів та інсультів на 27%.

Інсульт – симптоми - людина не може посміхнутися, при цьому, зазвичай, опускається кутик губ;

- вимова нерозбірлива та плутана;

- людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;

- виникає слабкість або оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках;

- іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.

Саме тому південнокорейські дослідники закликають лікарів з різних країн світу виписувати фізичну активність пацієнтам старшого віку для того, щоб запобігти серйозним погіршенням в роботі серцево-судинної системи. Чим більше спорту в життя пенсіонера, тим здоровішим він є, причому не тільки фізично, а й інтелектуально.

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