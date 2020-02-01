Скільки українців не можуть виїхати з Уханя, де зародився смертельний коронавірус

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що 51 українців не можуть виїхати з китайського міста Ухань, у якому стався спалах смертельної пневмонії.

Про це Данілов заявив в прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера". За словами секретаря РНБО, 51 громадянин України не можуть вилетіти з міста, оскільки Ухань заблокували війська.

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Влада не випускає людей з міста для того, щоб рівень захворюваності не зростав. Данілов додав, що в Україні через роботу моніторингової групи ситуація залишається під контролем.

Ми розуміємо, скільки людей у нас сьогодні знаходиться в тому місті, там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблоковане військами і вони нікого нікуди не пускають,

– сказав секретар РНБО.

Також Данілов додав, що в Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу.

Нагадаємо, 31 січня в "Борисполі" приземлився вже другий літак МАУ з міста Санья: на його борту перебували 257 пасажирів та 15 членів екіпажу, серед яких було 249 українців. Наразі, як зазначає секретар РНБО, усі пасажири рейсу знаходяться на контролі.

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