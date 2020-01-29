Скільки українців перебуває в Китаї

У Китаї перебуває приблизно 10 тисяч українців, за потреби частину з них евакуюють через спалах коронавірусу.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.

Також на тему: МАУ виконає два рейси в Китай, щоб евакуювати українців

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов “Починаючи з 20 січня при РНБО працює робоча група, яка моніторить весь простір у світі щодо коронавірусу. Ми розуміємо, що відбувається в тій чи іншій країні і які заходи вживають. Сьогодні ситуація знаходиться під контролем”.

За його словами, на території Китаю нині перебуває близько 10 тисяч громадян України. І майже зі всіма з ними встановлений зв'язок і українська влада знає про їхнє місце перебування.

Секретар РНБО зауважив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які знаходяться у Китаї, немає". Крім того, у разі потреби влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян з території Китаю.

"Наголошую: в разі необхідності. Наразі такої потреби ми не бачимо", – сказав він.

Станом на 29 січня у закритій провінції Хубей перебуває 51 українець: 49 в Ухані, 1 у місті Сян'ян та ще 1 у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, повідомляє Ракурс з посиланням на Посольство України в КНР.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

Актуально: Супрун спростувала міфи про коронавірус

Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.