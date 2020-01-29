Скільки українців перебуває в Китаї
У Китаї перебуває приблизно 10 тисяч українців, за потреби частину з них евакуюють через спалах коронавірусу.
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.
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За його словами, на території Китаю нині перебуває близько 10 тисяч громадян України. І майже зі всіма з ними встановлений зв'язок і українська влада знає про їхнє місце перебування.
Секретар РНБО зауважив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які знаходяться у Китаї, немає". Крім того, у разі потреби влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян з території Китаю.
"Наголошую: в разі необхідності. Наразі такої потреби ми не бачимо", – сказав він.
Станом на 29 січня у закритій провінції Хубей перебуває 51 українець: 49 в Ухані, 1 у місті Сян'ян та ще 1 у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, повідомляє Ракурс з посиланням на Посольство України в КНР.
Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:
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- Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
- Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
- Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
- Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
- Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
- При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
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