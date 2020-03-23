Скільки українців за кордоном лікуються від коронавірусу

За кордоном від коронавірусу лікуються 18 українців. Так, 5 українських громадян отримують лікування в Німеччині. 4 — у Домініканській Республіці, по 2 — в Італії, Польщі, ОАЕ, по 1 — в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Також у відомстві повідомили, що ще 155 українців перебувають на карантині:

105 – у Польщі,

16 – у Бразилії,

8 – у В'єтнамі,

7 – у Німеччині,

4 – у Йорданії,

3 – в Об'єднаних Арабських Еміратах,

по 2 – у США, Австралії та Молдові,

по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

Також відомо, що 6 українців одужали: 4 – в Японії, 1 – в Італії та 1 – у Польщі.

Троє українських громадян померли від коронавірусу, усі – в Італії.

Скільки українців за кордоном захворіли на коронавірус/Фото: МЗС

Що треба знати про поширення коронавірусу в світі

У неділю в Україну в'їхало понад 15 000 людей. В одного чоловіка в Борисполі експрес-тест підтвердив Covid-19, його доставили в інфекційне відділення.

Загалом у світі зафіксовано понад 350 000 випадків зараження коронавірусом. Більше як 15 000 людей померли, 100 000 одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків у: Китаї (81 093), Італії (59 138), США (35 070), Іспанії (29 909), Німеччині (26 198).

Більше як 15 000 людей померли, 100 000 одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків у: Китаї (81 093), Італії (59 138), США (35 070), Іспанії (29 909), Німеччині (26 198). У Чехії вважають, що кордони ЄС можуть бути закритими рік або два через пандемію коронавірусу. 22 березня в Чехії зафіксували першу смерть від Covid-19.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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