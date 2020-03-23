Скільки українців за кордоном лікуються від коронавірусу
За кордоном від коронавірусу лікуються 18 українців. Так, 5 українських громадян отримують лікування в Німеччині. 4 — у Домініканській Республіці, по 2 — в Італії, Польщі, ОАЕ, по 1 — в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
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Також у відомстві повідомили, що ще 155 українців перебувають на карантині:
- 105 – у Польщі,
- 16 – у Бразилії,
- 8 – у В'єтнамі,
- 7 – у Німеччині,
- 4 – у Йорданії,
- 3 – в Об'єднаних Арабських Еміратах,
- по 2 – у США, Австралії та Молдові,
- по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.
Також відомо, що 6 українців одужали: 4 – в Японії, 1 – в Італії та 1 – у Польщі.
Троє українських громадян померли від коронавірусу, усі – в Італії.
Скільки українців за кордоном захворіли на коронавірус/Фото: МЗС
Що треба знати про поширення коронавірусу в світі
- У неділю в Україну в'їхало понад 15 000 людей. В одного чоловіка в Борисполі експрес-тест підтвердив Covid-19, його доставили в інфекційне відділення.
- Загалом у світі зафіксовано понад 350 000 випадків зараження коронавірусом. Більше як 15 000 людей померли, 100 000 одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків у: Китаї (81 093), Італії (59 138), США (35 070), Іспанії (29 909), Німеччині (26 198).
- У Чехії вважають, що кордони ЄС можуть бути закритими рік або два через пандемію коронавірусу. 22 березня в Чехії зафіксували першу смерть від Covid-19.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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