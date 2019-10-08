Склеродермія: що це та як лікувати

Склеродермія – це захворювання, пов'язане з надмірним відкладенням в тканинах колагену, що призводить до їх потовщення.

Склеродермія буває обмеженою (з ураженням тільки шкіри) і системною (в процес залучаються не тільки шкіра, але і внутрішні органи, судини), розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Симптоми склеродермії

Склеродермія проявляється рожево-червоними плямами на шкірі, які поступово починають темніти (коричневий колір), бліднути, особливо в центрі з формуванням по краях плями блідо-фіолетового обідка. Шкіра в зоні плями потовщується, стає сухою.

Розмір плями може бути різний, як і форма: і у вигляді овальних плям, у вигляді ліній і на різних ділянках тіла, навіть на голові.

Спершу плями ніяк не відчуваються. Але з поглибленням процесу може з'являтися поколювання, ущільнення, натяг, дискомфорт, навіть біль.

Чому виникає склеродермія?

Причина невідома. Частіше розвивається в осіб з аутоімунними захворюваннями. Провокуючим фактором можуть бути: укуси комах, рани, травми, деякі ліки й ін.

Як лікувати?

Терапія направлена ​​на уповільнення прогресування процесу. На допомогу зовнішні гормональні засоби, інгібітори кальциневрину, кальципотріол; фототерапія; при системному ураженні – цитостатики, гормони.

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